Pracowity weekend strażaków w regionie: Ponad 200 interwencji

Na tak wysoką liczbę zgłoszeń wpłynęły przede wszystkim warunki atmosferyczne oraz sezonowe zagrożenia. Najpoważniejszym problemem okazały się pożary traw, do których wyjeżdżano aż 62 razy. Suche poszycie i wiatr sprawiły, że ogień pojawiał się również w lasach – odnotowano 16 pożarów poszycia leśnego.

Równie pracowicie było przy usuwaniu skutków silnych podmuchów wiatru. Strażacy interweniowali w tej kwestii 65 razy, z czego:

59 interwencji dotyczyło połamanym konarów i gałęzi blokujących drogi,

5 interwencji wiązało się z uszkodzonymi pokryciami dachowymi,

1 raz ratownicy zabezpieczali uszkodzone gniazdo.

Sezon grzewczy wciąż niebezpieczny

Mimo wiosennej aury, strażacy nadal walczą ze skutkami eksploatacji systemów grzewczych. W miniony weekend 5 razy gaszono pożary sadzy w przewodach kominowych.

Równie groźnie było w przypadku tlenku węgla. Odnotowano 5 zgłoszeń dotyczących czadu.

- W dwóch przypadkach obecność tlenku węgla została potwierdzona. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych – to zasługa czujek, które w porę ostrzegły mieszkańców o niebezpieczeństwie – informuje st. kpt. Marcin Bajur.

Strażacy apelują o rozwagę

Służby przypominają, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale również surowo zabronione. Apelują także o regularne przeglądy kominiarskie oraz instalację czujek czadu i dymu, które – jak pokazały wydarzenia ostatniego weekendu – realnie ratują życie.