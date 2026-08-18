Prawo – studia, które dają wiele możliwości zawodowych

Absolwent prawa nie jest już kojarzony wyłącznie z togą i salą sądową. Osoby z wykształceniem prawniczym rozwijają kariery w działach prawnych przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, administracji publicznej oraz w dynamicznie rozwijającym się obszarze ochrony danych osobowych. Pracodawcy doceniają prawników nie tylko za znajomość przepisów, ale również za sposób myślenia kształtowany podczas studiów: umiejętność analizy złożonych problemów, budowania argumentacji, prowadzenia negocjacji i podejmowania trudnych decyzji.

Jeden dyplom, wiele ścieżek kariery

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo otwiera drogę do aplikacji: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej czy sędziowskiej. Nie jest to jednak jedyna możliwa ścieżka zawodowa. Coraz więcej absolwentów wybiera pracę poza klasycznym wymiarem sprawiedliwości – w HR, doradztwie, compliance czy zespołach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Taka elastyczność jest jednym z najważniejszych atutów tego kierunku. Dyplom prawnika nie ogranicza wyboru, lecz otwiera wiele różnych możliwości rozwoju zawodowego.

W Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo zostały zaprojektowane tak, aby łączyć solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem do zawodu. Zajęcia prowadzą praktycy: czynni prawnicy, sędziowie, ekonomiści oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu studenci poznają prawo nie tylko z podręczników, ale również z perspektywy jego codziennego stosowania.

Praktyczne przygotowanie do zawodu

W programie studiów duży nacisk położono na praktykę. Studenci biorą udział w symulacjach procesów sądowych prowadzonych w profesjonalnie wyposażonej sali rozpraw, rozwijając umiejętność wystąpień publicznych i argumentacji.

Ważnym elementem kształcenia jest również Studencka Poradnia Prawna działająca przy Kole Naukowym „Lex Lab”. Pod okiem mentorów studenci analizują realne sprawy i zdobywają doświadczenie przydatne po ukończeniu studiów.

Uczelnia oferuje także możliwość wyboru ścieżki kształcenia dopasowanej do zainteresowań. Kandydaci mogą zdecydować się na: Prawo ogólne, Prawo w biznesie lub Prawo w administracji. Do wyboru są również różne tryby studiowania: stacjonarny, niestacjonarny oraz niestacjonarny hybrydowy w formule RealTime, która ułatwia łączenie nauki z pracą zawodową.

Rekrutacja trwa

Nabór na rok akademicki 2026/2027 wciąż trwa, a zapisy odbywają się w całości online, w prostym i szybkim procesie.

Dla osób, które szukają kierunku łączącego solidne wykształcenie, praktyczne przygotowanie do zawodu i realną szansę na różnorodną karierę, Prawo w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University to propozycja warta rozważenia.

Więcej informacji o programie studiów i rekrutacji znajduje się na stronie WSB-NLU.