Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Pomiary ze wszystkich lokalnych stacji wskazują, że stan powietrza w stolicy regionu jest dziś bardzo dobry. Zimowa aura i opady deszczu ze śniegiem łączą się ze sprzyjającą cyrkulacją atmosferyczną, dzięki czemu szkodliwy dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się tuż przy ziemi. To idealny moment na poranny spacer, wietrzenie mieszkania czy domowe porządki przy otwartym oknie.

Nawet najmłodsi i osoby starsze mogą bez przeszkód spędzać czas na zewnątrz. Choć temperatura spada nieco poniżej zera, brak toksycznej chmury zanieczyszczeń sprawia, że aktywność fizyczna na świeżym powietrzu będzie dzisiaj czystą przyjemnością dla płuc i serca.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokładnie ocenić jakość powietrza, porównujemy pomiary z oficjalnymi normami. Dla pyłu PM10 (większych cząsteczek brudu) dobowa norma bezpieczeństwa ustalona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³, choć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto jak przedstawiają się dokładne odczyty z kieleckich stacji pomiarowych:

Kielce, ul. Targowa (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 10 µg/m³ (zaledwie 20% dobowej normy), PM2.5: 7.9 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla obu pyłów określono jako bardzo dobry.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 10 µg/m³ (zaledwie 20% dobowej normy), PM2.5: 7.9 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla obu pyłów określono jako bardzo dobry. Kielce, ul. Warszawska 108 (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 11.5 µg/m³ (23% dobowej normy), PM2.5: 8.9 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla obu parametrów jest bardzo dobry.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 11.5 µg/m³ (23% dobowej normy), PM2.5: 8.9 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla obu parametrów jest bardzo dobry. Kielce, ul. Jurajska (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 20.9 µg/m³ (około 42% dobowej normy). Na tej stacji mierzono wyłącznie pył PM10, a jego indeks również oceniono jako bardzo dobry.

Wszystkie dzisiejsze stężenia pyłów zawieszonych znajdują się bezpiecznie poniżej dopuszczalnych limitów, co zapewnia komfort i zdrowy oddech mieszkańcom całego miasta.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to po prostu toksyczna mgła zanieczyszczeń, która powstaje, gdy pyły i chemiczne opary mieszają się ze sobą oraz z wilgotnym powietrzem. Głównym źródłem tego problemu jest dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny emitowane przez samochody, szczególnie podczas zimowych chłodów. Gdy brakuje silniejszego wiatru, ten niewidoczny brud zawisa nisko nad naszą głową i trafia wprost do naszych płuc. Zapamiętaj złotą zasadę mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening na zewnątrz, aby dbając o aktywność, skutecznie chronić zdrowie swoje i najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie