Powrót pociągów do Staszowa to dla mieszkańców coś więcej niż tylko nowa pozycja w rozkładzie jazdy. Jedni widzą w tym szansę na łatwiejsze podróżowanie do Kielc, inni już planują pierwsze przejażdżki. Są też tacy, którym kolej przypomina zupełnie inne czasy – dawne podróże do pracy, szkoły czy ukochanych osób. W rozmowach z naszym reporterem nie brakowało emocji, a jedna z historii szczególnie zapada w pamięć. Okazuje się, że pociąg do Staszowa może przywołać nawet wspomnienia miłosne!

Ostatni pociąg w 2000 roku. Staszów czekał na kolej ponad 26 lat!

To jedna z ważniejszych zmian komunikacyjnych dla południowej części województwa świętokrzyskiego. Pociągi pasażerskie wracają na trasę Kielce – Staszów – Połaniec po ponad 26 latach przerwy.

Przełom nastąpił 2 kwietnia 2000 roku. Właśnie wtedy, podczas tak zwanego „ostrego cięcia” połączeń kolejowych, zlikwidowano przewozy pasażerskie na liniach nr 70 i 75. Od tego czasu kolej służyła przede wszystkim transportowi towarowemu.

Teraz historia zatacza koło. Polregio uruchomi codzienne połączenia na trasie Kielce – Staszów – Połaniec. Pierwsze pociągi pasażerskie pojadą 2 stycznia 2027 roku. To oznacza, że mieszkańcy regionu ponownie zyskają możliwość podróżowania koleją do stolicy województwa.

„Jeździłem tu do narzeczonej”. Staszowianie cieszą się z powrotu pociągów

Co na to sami mieszkańcy? Zapytaliśmy ich na ulicach Staszowa. W odpowiedziach nie brakowało entuzjazmu, ale też wspomnień, które pokazują, jak ważną rolę kolej odgrywała kiedyś w życiu mieszkańców.

– Genialna decyzja, najlepsza od wielu, wielu lat! – mówi jeden ze staszowian. – Pamiętam, w latach dziewięćdziesiątych jeździł tutaj taki pociąg, z Kielc jechało się wtedy trzy godziny. Świetna sprawa. Jeździłem nim do mojej narzeczonej tutaj, obecnie żony. Mam nadzieję, że teraz chociaż raz skorzystamy dla przyjemności.

Powrót połączeń to jednak nie tylko sentyment. Dla wielu osób będzie to przede wszystkim wygodniejszy sposób na odwiedzanie rodziny i podróżowanie bez samochodu.

– Na pewno ułatwi to przejazd z Kielc do Połańca i do Staszowa. Córka mieszka blisko Kielc, także być może pojadę. Wybiorę się w podróż – zapewnia kolejna mieszkanka.

Mieszkańcy chcą więcej! Kiedyś pociągiem można było dojechać znacznie dalej

Radość z powrotu kolei jest duża, ale staszowianie mają też apetyt na więcej. Wielu z nich pamięta czasy, kiedy kolej zapewniała połączenia z kolejnymi miastami południowo-wschodniej Polski. Dzisiejsza trasa do Połańca to dla nich dobry początek, ale niekoniecznie koniec kolejowych marzeń.

– Bardzo dobra decyzja dla mieszkańców, ludzie się cieszą, chociaż mogłyby od razu jeździć dalej. Te trasy na razie są trochę krótkie. Kiedyś był Tarnobrzeg, Rzeszów, do Zamościa się jeździło, ja do szkoły chodziłam. Może z czasem będzie jeszcze lepiej – usłyszeliśmy na ulicach Staszowa.

Są też wspomnienia związane z wyjazdami zarobkowymi. Jeden z rozmówców przypomina sobie wielogodzinne podróże i przesiadki w Kielcach.

– Pamiętam przesiadki w Kielcach. Jeździłem na Śląsk sześć lat, w kopalni robiłem – opowiada.

Czy powrót pociągów sprawi, że mieszkańcy znów chętnie wybiorą kolej zamiast samochodu lub busa? Pierwsze miesiące pokażą, jak dużym zainteresowaniem będą cieszyć się nowe połączenia.

Rozkład jazdy pociągów Kielce – Staszów – Połaniec 2027. O której odjadą?

To najważniejsza informacja dla osób, które już planują pierwszą podróż. Pociągi Polregio na trasie Kielce – Staszów – Połaniec będą kursować codziennie od 2 stycznia 2027 roku.

Podróż z Kielc do Staszowa zajmie około 1 godziny i 22 minut. Do Połańca pasażerowie dojadą w około 1 godzinę i 45 minut.

Godziny odjazdów z Kielc do Połańca

Z Kielc w kierunku Staszowa i Połańca pociągi będą odjeżdżać codziennie o godzinach 9:46, 11:51, 14:05, 15:55, 18:48 oraz 20:17.

Godziny odjazdów z Połańca do Kielc

W przeciwnym kierunku zaplanowano sześć połączeń dziennie. Pociągi z Połańca do Kielc będą odjeżdżać o 4:41, 5:51, 11:58, 13:55, 16:03 oraz 17:54.

Gdzie zatrzymają się pociągi? Lista przystanków

Na trasie zaplanowano postoje na przystankach: Kielce Białogon, Kielce Słowik, Sitkówka Nowiny, Brzeziny, Nida, Dębska Wola, Włoszczowice, Chmielnik, Chmielnik Wschodni, Raczyce, Podlesie Tuczępy, Staszów, Staszów Wschodni oraz Połaniec Północny.

To jednak nie koniec zmian. W kolejnych latach na trasie mają pojawić się także następne przystanki, dzięki czemu z połączeń kolejowych będą mogli skorzystać mieszkańcy kolejnych miejscowości regionu.

Nowe pociągi z Kielc nad morze. Zmiany w rozkładzie jazdy 2026/2027

Powrót połączeń do Staszowa i Połańca to niejedyna kolejowa nowość w województwie świętokrzyskim. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać 13 grudnia 2026 roku i będzie aktualny do 11 grudnia 2027 roku. Pierwsza korekta została zaplanowana na marzec.

Zmiany przygotowało również PKP Intercity. Z Kielc będzie można pojechać bezpośrednio nad Bałtyk.

Do Kołobrzegu pojadą dwa pociągi:

„Lubomirski” – skład dzienny, odjazd z Kielc o 12:42, przyjazd do Kołobrzegu o 21:28;

„Ustronie” – pociąg nocny, odjazd o 23:33, przyjazd o 9:58.

Do Gdyni pojedzie natomiast pociąg „Małopolska”. Wyruszy z Kielc o 16:41, a na miejscu będzie o 22:31.

Z Kielc będzie można dojechać bez przesiadek również do Wrocławia, Olsztyna, Krakowa, Katowic, Lublina i Łodzi. Zniknie natomiast bezpośrednie połączenie do Zakopanego. Bez przesiadek w góry pojadą za to pasażerowie ze stacji Włoszczowa Północ.

Nowości czekają także mieszkańców Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic, którzy zyskają nowe połączenia z Warszawą. Z Sandomierza zaplanowano cztery pociągi dziennie – po godzinach 6, 10, 14 i 18. Podróż do stolicy ma potrwać około 2,5 godziny.

Dla Staszowa i Połańca będzie to jednak szczególny moment. Po ponad 26 latach przerwy na lokalne tory wrócą pasażerowie, a wraz z nimi wspomnienia dawnych podróży. Być może dla niektórych pierwsza przejażdżka w styczniu będzie równie sentymentalna jak ta sprzed lat.