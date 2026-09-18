Przełom w Obicach, schrony pod parkingami i miliony na park. Podsumowanie sesji w Kielcach

Przełom ws. Obic

Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice wyraziły poważne zainteresowanie zakupem około 300 hektarów miejskich gruntów w Obicach. Pieniądze pozyskane z transakcji, szacowane na dziesiątki milionów złotych, miasto zamierza przeznaczyć bezpośrednio na uzbrojenie nowych terenów przemysłowych w granicach Kielc. W planach wobec Obic jest także utworzenie terminala intermodalnego, czyli nowoczesnego hubu logistyczno-przeładunkowego we współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Inwestycje w tereny przemysłowe na Malikowie

Równolegle stolica regionu przygotowuje kolejne obszary pod rozwój biznesu. Do 6 października trwają konsultacje społeczne dotyczące nowego układu drogowego na tak zwanym Nowym Malikowie, gdzie miasto planuje uzyskać pozwolenie na budowę w połowie przyszłego roku. Z kolei na Niewachlowie zabezpieczana jest rezerwa finansowa pod wykup gruntów i planowane przedłużenie ulicy Skrajnej.

Nowe miejsca w miejskich żłobkach

Miasto konsekwentnie rozwija sieć opieki nad najmłodszymi mieszkańcami. Oficjalnie otwarto nowy samorządowy żłobek „Leśne Skrzaty” przy ulicy Karskiego, który oferuje 50 nowoczesnych miejsc z salami sensorycznymi i placem zabaw. Wkrótce zaprezentowane zostaną także efekty prac w nowo funkcjonującej placówce na Ślichowicach. Dzięki tym inwestycjom Kielce dysponują już bazą ponad 900 miejsc w miejskich żłobkach.

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Parkingi i schrony Dual Use

Ratusz ogłosił przetargi na opracowanie koncepcji trzech wielopoziomowych parkingów miejskich przy ulicach Grunwaldzkiej, Kamińskiego oraz Solnej. Obiekty powstaną w formule podwójnego zastosowania. Części naziemne zaoferują tysiąc miejsc postojowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W częściach podziemnych zaplanowano natomiast budowę miejsc doraźnego schronienia dla 2300 osób, na co miasto ubiega się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zielona rewolucja i finanse

Kielce pozyskały 46 milionów złotych z funduszy unijnych na wart 62 miliony złotych projekt rewitalizacji miejskiej przyrody. Prace obejmą Park Miejski, rezerwaty Kadzielnia, Wietrznia i Ślichowice oraz Dolinę Silnicy. Zakończyła się już budowa nowych ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych o wartości 12 milionów złotych, m.in. przy alei Szajnowicza-Iwanowa oraz nad Zalewem Kieleckim.

Ogłoszono przetarg na drugi blok KTBS przy ulicy Pusza z 35 mieszkaniami, a także podpisano umowę na budowę nowej bazy autobusowej przy ulicy Kolberga za 45 milionów złotych. Z kolei na Eksbud Arenie oddano do użytku specjalną platformę dla kibiców poruszających się na wózkach, stanowiącą dopełnienie wcześniejszej wymiany 10 tysięcy krzesełek.

Kalendarz dla mieszkańców

Już 23 września rusza głosowanie w Kieleckim Budżecie Obywatelskim, w którym mieszkańcy wybiorą spośród 77 zaakceptowanych projektów. Do 6 października potrwają konsultacje ws. drogowego układu na Malikowie, a do 7 października miasto złoży ostateczną aplikację w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Miasto zachęca również do głosowania na Kadzielnię w plebiscycie Cuda Polski 2026.