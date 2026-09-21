Śmierć i ranni w tragicznym wypadku pod Kielcami. Zderzenie w miejscowości Siodła

Do koszmarnego zdarzenia doszło na trasie między Kielcami a Zagnańskiem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, 49-letnia kobieta kierująca samochodem marki Audi jechała w kierunku Zagnańska. Z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwka mitsubishi, za którego kierownicą siedział 21-letni mężczyzna.

Reanimacja i śmierć na miejscu

W aucie marki audi prócz kierującej podróżował 51-letni pasażer. Na miejscu zdarzenia natychmiast podjęto walkę o jego życie. Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Obaj kierujący – 49-latka z audi oraz 21-letni kierowca mitsubishi – doznali obrażeń i zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala.

Utrudnienia w ruchu i działania służb

Na miejscu wypadku w miejscowości Siodła przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe. Działania policjantów prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który będzie ustalał dokładne okoliczności oraz przebieg tej tragedii.

Droga na odcinku Kielce – Zagnańsk została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci wyznaczyli objazdy i kierują ruchem. Funkcionariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i wybieranie alternatywnych tras.