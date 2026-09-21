Miliony długu i zagrożona płynność. Świętokrzyskie szpitale apelują do NFZ

Zaległości dotyczą nadwykonań z 2025 roku oraz pierwszej połowy 2026 roku. Problem dotyka kluczowych placówek w regionie, w których dochodzi do narastania opóźnień w finansowaniu świadczeń ratujących życie, programów lekowych i diagnostyki.

Najwięksi dłużnicy: Kielce i Onkologia

Największe kwoty Fundusz jest winien Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, gdzie łączny dług przekracza 32 miliony złotych (17,5 mln zł za rok 2025 oraz ponad 21 mln zł za bieżący rok).

– Kwota za 2025 rok to środki, których oczekujemy natychmiast. Jeśli trzeba będzie, będziemy występować na drogę sądową, ponieważ są to pieniądze m.in. na świadczenia ratujące życie – zapowiada Marcin Martyniak, dyrektor kieleckiego szpitala.

W równie trudnym położeniu znajduje się Świętokrzyskie Centrum Onkologii, któremu NFZ zalega prawie 28 milionów złotych.

– Brak wypłaty środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi sytuację dramatyczną dla placówki ratującej życie i prowadzącej chemioterapię oraz programy lekowe – podkreśla dyrektor ŚCO, prof. Stanisław Góźdź.

Problemy w całym regionie

Z kłopotami finansowymi borykają się także inne specjalistyczne jednostki w województwie:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogranicza odczulanie tylko do przypadków ratujących życie, a braki środków na rezonans powodują odsyłanie pacjentów do innych ośrodków.

ogranicza odczulanie tylko do przypadków ratujących życie, a braki środków na rezonans powodują odsyłanie pacjentów do innych ośrodków. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. czeka na ponad 7 mln zł refundacji. Prezes Elżbieta Śreniawska ostrzega dodatkowo, że planowane na rok 2027 zniesienie 5-procentowego współczynnika korygującego pogorszy sytuację uzdrowisk w całej Polsce.

czeka na ponad 7 mln zł refundacji. Prezes Elżbieta Śreniawska ostrzega dodatkowo, że planowane na rok 2027 zniesienie 5-procentowego współczynnika korygującego pogorszy sytuację uzdrowisk w całej Polsce. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy czeka na prawie 2 mln zł przy rosnącej liczbie kryzysów psychicznych.

czeka na prawie 2 mln zł przy rosnącej liczbie kryzysów psychicznych. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zgłasza brak ponad 1 miliona złotych.

Apel do Ministerstwa Zdrowia

Wszyscy dyrektorzy świętokrzyskich szpitali oraz władze samorządowe apelują do Ministerstwa Zdrowia i centrali NFZ o pilne uregulowanie zaległych zobowiązań oraz realne dostosowanie przyszłych kontraktów do rzeczywistych potrzeb medycznych pacjentów.