Milionowe wsparcie z dwóch źródeł

Miasto otrzymało maksymalne możliwe dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego, które wyniosło dokładnie 14 995 267,37 zł. Modernizacja samego Rynku jest realizowana przy wsparciu z dwóch oddzielnych programów unijnych. Kwota 8,15 mln zł pochodzi z programu regionalnego, natomiast ponad 4,34 mln zł pozyskano z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej w ramach działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Koniec z „betonową pustynią”

Głównym celem projektu jest walka z miejską wyspą ciepła i wprowadzenie tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury. Na Rynku powstanie 940 m² powierzchni wodoprzepuszczalnych oraz cztery ogrody deszczowe, które będą retencjonować wodę opadową. Łączna powierzchnia terenów zielonych wzrośnie do ponad 3000 m², co znacząco poprawi mikroklimat w tej części miasta.

Setka drzew i kawiarnia na dachu

Projekt zakłada nasadzenie 36 nowych drzew, dzięki czemu ich łączna liczba w obrębie placu wyniesie aż 118 sztuk. Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie zastąpienie dotychczasowej fontanny przeszklonym budynkiem modułowym z przeznaczeniem na kawiarnię. Obiekt ten będzie posiadał taras na dachu dostępny dla pieszych oraz ogólnodostępne toalety, których brak od dawna zgłaszali mieszkańcy.

Autor: Renata Janik Marszałek Województwa Świętokrzyskiego/ Archiwum prywatne Wizualizacja. Rynek w Ostrowcu

Relaks pod żaglami i nowa fontanna

W miejscu dotychczasowych schodów i barier architektonicznych pojawi się jednolita płyta ułatwiająca poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Nad alejkami zamontowane zostaną specjalne żagle przeciwsłoneczne, a nową atrakcją stanie się płaska fontanna multimedialna o wymiarach 14 na 14 metrów. Będzie ona oferowała widowiskowe pokazy wody, światła i muzyki, pełniąc funkcję rekreacyjną.

O pieniądzach dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poinformowała dziś Marszałek Renata Janik:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma ponad 13,25 mln zł na rewitalizację centrum miasta. Projekt obejmuje przebudowę Rynku, adaptację podziemi Ostrowieckiego Browaru Kultury na cele kulturalno-edukacyjne oraz rewitalizację Parku Miejskiego, tworząc nowoczesne i przyjazne przestrzenie do spotkań, rekreacji i aktywności mieszkańców. Cieszę się że w podpisaniu tych ważnych umów uczestniczyła poseł Anna Krupka oraz Magdalena Zieleń, wiceprzewodnicząca Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - napisała w mediach społecznościowych Marszałek Renata Janik.

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Kiedy finał inwestycji?

Samorząd jest obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy prac, a planowany termin wszczęcia głównego postępowania to II kwartał 2026 roku. Choć pierwotnie zakładano szybsze tempo, termin zakończenia realizacji przesunięto aneksem na grudzień 2027 roku. Opóźnienie wynikało z potrzeby zsynchronizowania dwóch dużych projektów unijnych i pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych.

Szerszy plan na centrum miasta

Rewitalizacja Rynku to tylko część większego planu, który obejmuje również Park Miejski oraz Ostrowiecki Browar Kultury. W parku zmodernizowany zostanie narożnik północno-wschodni, gdzie pojawią się nowe miejsca do odpoczynku, natomiast podziemia browaru zyskają funkcje kulturalno-edukacyjne. Dzięki tak kompleksowemu podejściu centrum Ostrowca ma stać się nowoczesną i spójną wizytówką całego regionu.