Zatrzymano 65-latka poszukiwanego po znalezieniu zwłok jego żony. Mężczyzna trafił do szpitala

W niedzielę, 5 lipca tuż po godzinie 6:00, funkcjonariusze zatrzymali 65-letniego mężczyznę na terenie kieleckiego Biesaku.

Był on poszukiwany w związku z odnalezieniem zwłok jego 64-letniej żony w Borkowie.

Zatrzymany wymagał natychmiastowej pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala. Dalsze czynności procesowe zostaną przeprowadzone po uzyskaniu zgody lekarzy.

Obława zakończona. 65-letni mężczyzna zatrzymany przez policję

Poszukiwania 65-latka rozpoczęły się natychmiast po tym, jak w niedzielę w miejscowości Borków odkryto zwłoki jego 64-letniej żony. Na miejscu zdarzenia nie było męża denatki, co natychmiast wzbudziło podejrzenia i skłoniło policję do rozpoczęcia intensywnej akcji poszukiwawczej. Mundurowi przeczesywali rozległe tereny, a ich wysiłki koncentrowały się przede wszystkim wokół kieleckiego Biesaku – obszaru znanego z zalesień i trudnego terenu, który mógł stanowić schronienie dla poszukiwanego. Akcja poszukiwawcza, prowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, wymagała zaangażowania wielu patroli i specjalistycznego sprzętu, aby dokładnie przeszukać każdy zakamarek.

W niedzielę, 5 lipca, około godziny 6:00 rano, po intensywnych działaniach, mundurowi natrafili na poszukiwanego 65-latka. Został on zlokalizowany na wspomnianym Biesagu.

Mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy

Bezpośrednio po zatrzymaniu, stan 65-latka wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia natychmiast wezwali zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy. Następnie, mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy. Jak podkreślają służby, decyzja o przewiezieniu do placówki medycznej jest standardową procedurą w przypadku, gdy osoba zatrzymana wymaga specjalistycznej opieki lub jej stan zdrowia budzi jakiekolwiek wątpliwości. To właśnie w szpitalu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania, które pozwolą ocenić jego kondycję fizyczną i psychiczną. Od tego, jak szybko jego stan zdrowia na to pozwoli, zależeć będą dalsze kroki w prowadzonym śledztwie.

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności