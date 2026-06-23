Wszystkie hity sezonu w jednym miejscu! Rusza Plebiscyt o Dziką Różę. Zapomnij o wcześniejszej rezerwacji – oto powód

Mijający sezon artystyczny na kieleckiej scenie – upływający pod niezwykle proroczym hasłem „Spokojnie, to tylko awaria” – przyniósł gigantyczne emocje. Działo się mnóstwo na deskach teatru, ale i w samych gabinetach, gdzie ważyły się losy dyrekcji. Mimo tych zawirowań kielecka widownia pękała w szwach, a bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki. Teraz czas na ostateczne podsumowanie i potężny, teatralny maraton!

Plebiscyt o Dziką Różę 2026 – co na afiszu? [PROGRAM]

W grze są cztery głośne tytuły. Zaczynamy już dziś wieczorem od totalnego rozluźnienia i świetnej komedii.

Rozpiska spektakli wygląda tak:

23 czerwca (wtorek), godz. 19:00 – „Księżyc nad Buffalo”

24 czerwca (środa), godz. 17:00 i 19:00 – „Łatwy sposób na rzucenie palenia”

25 czerwca (czwartek), godz. 18:00 – „Profesor”

27 czerwca (sobota), godz. 19:00 – „Potok. Ćwiczenia ze wspólnoty”

Redakcja Radia Eska Kielce wkracza do gry! Kto dostanie naszą "Dziką Różę"?

Tradycyjnie to publiczność wybiera najlepszą aktorkę, aktora i spektakl roku. Ale w tym roku emocje będą podwójne! Nasza radiowa ekipa z kieleckiej redakcji Eski też uważnie śledziła każdą premierę i... mamy już swoich absolutnych faworytów. Komu należą się największe brawa za ten burzliwy sezon? Kto stworzył kreację, która wgniotła nas w fotele, a kto sprawił, że płakaliśmy ze śmiechu? Tego na razie nie zdradzimy, ale obiecujemy – na galę finałową idziemy z własnym, redakcyjnym werdyktem i będziemy mocno trzymać kciuki za naszych ulubieńców! A Wy macie już swoje typy? Koniecznie dajcie nam znać na naszych social mediach, na kogo stawiacie w tym roku!

Polowanie na bilety. Obowiązuje jedna, twarda zasada!

Chcecie na własne oczy zobaczyć plebiscytowe spektakle i pomóc nam w wyborze? Musicie bardzo mocno pilnować zegarka, bo teatr wprowadził twarde reguły gry.

Ważne dla widzów: Wejściówki na konkretne tytuły kupicie WYŁĄCZNIE w dniu danego spektaklu. Sprzedaż w sieci na stronie teatru rusza codziennie o godzinie 9:00, a kasa przy ulicy Sienkiewicza startuje punktualnie o 12:00. Zapomnijcie o wcześniejszych rezerwacjach – obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Najszybsi fani, którzy rano ustawią się w kolejce do kasy, mają szansę zgarnąć darmowe, podwójne zaproszenia na wielki finał.

Wrzuć głos do urny i wpadaj na finał

Głosować na swoich faworytów możecie przez cały tydzień, aż do soboty, 27 czerwca. Można to zrobić klasycznie – wrzucając wypełnioną papierową kartę do urny w gmachu teatru, albo nowocześnie – klikając w ankietę online, którą teatr odpali w swoich mediach społecznościowych.

Wielki finał, ogłoszenie wyników i rozdanie statuetek już w niedzielę, 28 czerwca o 18:00. Gwiazdą wieczoru będzie Monika Borzym