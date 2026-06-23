Sentymentalny powrót kultowego hitu. Mało kto wie, że gwiazda „Rancza” dorastała w naszym regionie

Serialowa Wioletka skradła serca widzów

Trudno wyobrazić sobie „Ranczo” bez barmanki Wioletki z knajpy „U Krysi”. Przez ponad dekadę Magdalena Waligórska-Lisiecka tworzyła postać, która bawiła, wzruszała i wnosiła na ekran mnóstwo pozytywnej energii. Jej miłosne perypetie z posterunkowym Staszkiem stały się jednym z fundamentów całego serialu.

Choć na ekranie czarowała specyficznym urokiem podlaskiej prowincji, prywatnie aktorka ma zupełnie inne, bardzo bliskie nam korzenie.

Autor: AKPA

Droga do stolicy wiodła przez Świętokrzyskie

Odtwórczyni roli Wioletki to stuprocentowa dziewczyna z regionu świętokrzyskiego. Magdalena Waligórska-Lisiecka urodziła się i wychowała w Jędrzejowie. To właśnie tam stawiała swoje pierwsze kroki w dorosłość i uczyła się w Szkole Podstawowej nr 4.

Co ciekawe, gwiazda wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej miłość do aktorstwa i teatru narodziła się właśnie w szkolnej ławie w Jędrzejowie, dzięki wsparciu i namowom jednej z tamtejszych polonistek. Na tym jednak jej regionalne ścieżki się nie kończą – kolejnym etapem edukacji były Kielce, gdzie przyszła aktorka ukończyła prestiżowe I LO im. Stefana Żeromskiego. Dopiero stamtąd wyruszyła na podbój warszawskich scen.

Świętokrzyskie ślady w Wilkowyjach

Teraz, gdy serial znów wzbudza tak wielkie emocje, oglądanie scen w Wilkowyjach zyskuje dla mieszkańców naszego regionu zupełnie nowy kontekst. Warto jednak pamiętać, że serialowych powiązań z ziemią świętokrzyską jest więcej:

Kusy w ruinach Krzyżtoporu: Paweł Królikowski spędził w regionie długie tygodnie podczas pracy nad filmem przygodowym „Gabriel”. Część kultowych zdjęć kręcono w malowniczym Ujeździe.Czerepach i Wójt na kieleckich scenach: Artur Barciś oraz Cezary Żak do dziś regularnie odwiedzają Kielce, reżyserując i grając w hitowych spektaklach komediowych na deskach WDK i KCK.

Oficjalnie: Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu „Rancza”!

Po blisko dziesięciu latach przerwy spekulacje fanów wreszcie stały się faktem. W czerwcu ekipa oficjalnie weszła na plan 11. sezonu, który zatytułowano „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Nowa seria będzie sześcioodcinkowym spin-offem, a jej akcja przeniesie widzów o 10 lat do przodu w stosunku do wielkiego finału.

Za reżyserię ponownie odpowiada Wojciech Adamczyk, a do swoich kultowych ról wracają m.in. Ilona Ostrowska (Lucy), Cezary Żak czy Artur Barciś. Nie zabraknie też wielkich zaskoczeń – do obsady dołączył m.in. Daniel Olbrychski. Producenci zdradzili, że nie zastąpią zmarłego Pawła Królikowskiego (Kusego) innym aktorem – jego wątek zostanie delikatnie wyciszony i pożegnany z ogromną klasą. Premiera nowych odcinków na antenie TVP1 planowana jest już na jesień tego roku! Zanim jednak Wilkowyje znów opanują ekrany, warto pamiętać, że cząstka sukcesu tego telewizyjnego hitu narodziła się właśnie u nas.