Sąd zdecyduje o losie nastolatków z Kielc. Skatowali bezbronnego 45-latka!

Do tego bulwersującego i wstrząsającego zajścia doszło na kieleckim osiedlu. Grupa agresywnej młodzieży osaczyła bezbronnego, siedzącego na ziemi mężczyznę. Jeden z nastolatków z impetem zaczął kopać go w głowę. Skatowany 45-latek z obrażeniami ciała trafił pod opiekę lekarzy.

Policja nie odpuściła. Namierzyli ich w kilkanaście godzin

Zastraszona i poturbowana ofiara początkowo nie chciała składać oficjalnego zawiadomienia na policji. Kieleccy mundurowi nie zamierzali jednak odpuścić tak brutalnego zachowania. Do akcji natychmiast wkroczyli kryminalni z Komisariatu Policji IV w Kielcach.

– Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym analizy szczegółów tego zajścia, funkcjonariusze ustalili trójkę nieletnich w wieku od 14 do 15 lat – przekazuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Co grozi nieletnim napastnikom?

Szybka i skuteczna akcja policjantów sprawiła, że nastolatkowie nie unikną konsekwencji. Wszystkie zebrane w tej sprawie materiały dowodowe zostały już przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kielcach.

Z racji wieku (14 i 15 lat) napastnicy nie odpowiedzą za swój czyn jak dorośli. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sędzia rodzinny. Najsurowszą karą, jaka może ich spotkać, jest umieszczenie w zamkniętym zakładzie poprawczym. Sąd może również zdecydować o nadzorze kuratora lub skierowaniu agresorów do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.