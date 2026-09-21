ŚCO oraz Industria Kielce razem w walce z nowotworami głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi stanowią szósty pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy oraz ósmą przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych w Europie. Mimo że zalicza się je do chorób, którym w dużej mierze można zapobiegać, około 60% przypadków wykrywanych jest w późnym stadium zaawansowania klinicznego. Eksperci szacują, że w ciągu najbliższej dekady liczba nowych zachorowań na świecie wzrośnie o ponad 200 tysięcy, a do 2030 roku z tego powodu umrze kolejne 587 tysięcy osób.

Coraz większą rolę w rozwoju tego typu nowotworów odgrywa wirus HPV – w niektórych rejonach świata odpowiada za ponad połowę zachorowań. Pacjenci z chorobą wywołaną wirusem brodawczaka ludzkiego są zazwyczaj młodsi, w dobrym stanie ogólnym oraz nie palą i nie nadużywają alkoholu.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem: „Właściwa diagnoza, właściwe leczenie, we właściwym czasie” i stanowi część europejskiej kampanii Make Sense, koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (EHNS).

Edukacja, mecze i profilaktyka

Świętokrzyskie Centrum Onkologii przygotowało bogaty program wydarzeń towarzyszących tegorocznym obchodom:

21 września (poniedziałek): o godz. 17.00 w Hali Legionów przed meczem Industrii Kielce z MMTS Energa Kwidzyn odbędzie się akcja edukacyjna połączona z premierą specjalnego spotu.

przed meczem Industrii Kielce z MMTS Energa Kwidzyn odbędzie się akcja edukacyjna połączona z premierą specjalnego spotu. 22 września (wtorek): Konsultacje i badania profilaktyczne w Poradni Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO (godz. 10.00–14.00).

23–25 września: Kampania informacyjna w mediach społecznościowych i na stronie internetowej ŚCO z emisją filmu profilaktycznego.

Kto i jak może skorzystać z bezpłatnych badań?

Bezpłatne badania nasofiberoskopowe skierowane są do osób dorosłych znajdujących się w grupach ryzyka:

nałogowo palących papierosy lub nadużywających alkoholu,

narażonych na infekcję wirusem HPV (np. duża liczba partnerów seksualnych),

obserwujących u siebie przez ponad 3 tygodnie co najmniej jeden z objawów alarmowych.

Objawy alarmowe to m.in.: przewlekła chrypka, ból gardła, pieczenie języka, niegojące się owrzodzenia lub naloty w ustach, ból lub trudności przy połykaniu, jednostronna niedrożność nosa lub krwista wydzielina, a także guz na szyi.

Uwaga! Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem: 725 551 155. Liczba miejsc jest ograniczona.