Wypadek na Sukowskiej w Kielcach. W auto uderzyła łyżka koparki! Poszkodowana szuka świadków

Groźny incydent na ulicy Sukowskiej

Zdarzenie miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku w kieleckiej dzielnicy Suków. Scenariusz przypominał film grozy: kobieta kierująca samochodem osobowym poruszała się prawidłowo jezdnią, gdy nagle w prawy bok jej pojazdu z ogromną siłą uderzyła łyżka pracującej w pobliżu koparki.

Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód został poważnie uszkodzony, a kierująca nim kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Z miejsca wypadku została przetransportowana do szpitala.

Poszukiwani świadkowie zdarzenia z listopada 2025

Choć od wypadku minęło już kilka miesięcy, sprawa wciąż pozostaje otwarta. Poszkodowana kielczanka stara się o sprawiedliwość i ustalenie dokładnych okoliczności, które doprowadziły do tego, że ciężki sprzęt budowlany zagroził życiu uczestnika ruchu drogowego.

Kobieta pilnie szuka osób, które:

przejeżdżały ulicą Sukowską w Kielcach w listopadzie 2025 roku,

widziały moment uderzenia łyżki koparki w auto osobowe,

posiadają w swoich samochodach wideorejestratory, które mogły zarejestrować pracę maszyn budowlanych w tym rejonie w dniu zdarzenia.

Dlaczego pomoc świadków jest tak ważna?

W sprawach dotyczących wypadków z udziałem maszyn budowlanych, kluczowe jest ustalenie, czy teren prac był odpowiednio zabezpieczony oraz co spowodowało nagły ruch ramienia koparki w stronę jezdni. Zeznania świadków mogą pomóc w pociągnięciu winnych do odpowiedzialności przed ubezpieczycielem lub sądem.

Masz informacje o tym wypadku? Każdy szczegół może być istotny. Jeśli widziałeś to zdarzenie lub masz nagranie, skontaktuj się z redakcją lub bezpośrednio z poszkodowaną (szczegóły kontaktu podajemy poniżej).

Poszkodowana na swoim Facebooku napisała:

„Szukam świadków zdarzenia drogowego z 13 listopada 2025 roku, Kielce, ulica Sukowska, około godziny 14.30, gdzie koparka uderzyła w prawy bok auta Ford Focus. Proszę o kontakt pod numerem telefonu 886 688 217. Szczególnie osoby, które jechały za Fordem lub widziały zdarzenie. Bardzo proszę również o udostępnianie posta.”