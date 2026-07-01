Sezon remontów na drogach krajowych w Świętokrzyskiem się rozkręca. Gdzie tego lata będą utrudnienia?

Kolejny etap remontu DK 9 w Nietulisku

Remont jest kontynuacją działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i stanu nawierzchni DK9, które prowadzone były w poprzednich latach. W 2025 roku wymieniona została nawierzchnia na dwóch 800-metrowych odcinkach DK9 w Nietulisku, sąsiadujących z półkilometrowym fragmentem trasy wyremontowanym rok wcześniej. Wtedy też wymieniona została nawierzchnia na drugim, nieco oddalonym odcinku tej drogi.

Prace obejmą wymianę dwóch warstw nawierzchni, wykonanie oznakowania poziomego i uporządkowanie poboczy. Zgodnie z umową wykonawca powinien przeprowadzić remont do końca sierpnia br. Roboty prowadzone będą pod ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną, a w rejonie skrzyżowań także ręcznie - informuje GDDKiA.

Kolejny odcinek DK9 w Nietulisku do remontu. Kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu

Pierwsze prace związane ze zmianą organizacji ruchu planowane są od 2 lipca br. (czwartek). Wykonawca planuje sfrezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy wiążącej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, który w założeniu obowiązywał będzie jedynie w czasie prowadzenia konkretnych robót. Ma to na celu minimalizację utrudnień dla kierowców. Ze względu na warunki pogodowe termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu może ulec zmianie.

Sezon robót drogowych na świętokrzyskich drogach krajowych

Lato to sezon wakacyjnych wyjazdów, a zarazem intensywnych robót budowlanych. GDDKiA przypomina o zmianach organizacji ruchu w związku z realizowanymi inwestycjami na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego.

Ruch wahadłowy obowiązuje na DK74 w miejscowości Przełom w związku z budową odcinka S74 Mniów – Kielce.

Zmiany organizacji ruchu wprowadzone zostały na odcinku S74 między węzłem Kielce Zachód a węzłem Bocianek (zawężenie przekroju DK74).

Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną obowiązuje na dwóch odcinkach DK73 w Morawicy i Woli Morawickiej w związku z budową połączeń z obwodnicą tych miejscowości.

Ponadto, jak co roku w sezonie budowlanym, zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcy prowadzić będą prace związane z przebudową skrzyżowań, remontami nawierzchni i dylatacji. Poza Nietuliskiem prace planowane są na odcinkach:

DK73 Mietel – Szczeglin (ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną),

S7/DK42 węzeł Skarżysko-Południe (czasowe zamknięcie odcinka łącznicy z wyznaczonym objazdem),

S7 Szewce (ruch jedną jezdnią w obu kierunkach),

S74 Kielce – Cedzyna (zawężenie fragmentu jezdni do jednego pasa ruchu),

DK73 Stopnica (ruch wahadłowy).

O zmianach organizacji ruchu GDDKiA będzie informować na bieżąco z wyprzedzeniem.

Obwodnica Morawicy. Zdjęcia