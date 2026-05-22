Skolim, laserowe show i Radio Eska! Święto Chęcin 2026 nadchodzi!

Święto Chęcin to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń plenerowych w regionie. W tym roku impreza wystartuje o godzinie 16:00 i dostarczy emocji aż do późnych godzin wieczornych.

Muzyczny start i oficjalne otwarcie

Wydarzenie zainaugurują występy utalentowanych wokalistek – Karoliny Zapały oraz Agaty Petelickiej. Tuż po nich na scenie pojawi się energetyczne TR!O, które rozgrzeje publiczność przed oficjalną częścią uroczystości.

O godzinie 17:00 zaplanowano oficjalne wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz zaproszonych gości, którzy uroczyście otworzą tegoroczne święto.

Gorąca atmosfera z RADIEM ESKA i wielkie hity

O wyjątkowy klimat, konkursy i wakacyjną energię przez całe popołudnie dbać będzie ekipa RADIA ESKA. Będziemy tam specjalnie dla Was. Zorganizujemy konkursy z nagrodami i najlepszą atmosferę!

Prawdziwa muzyczna uczta dla fanów polskiego rocka rozpocznie się o godzinie 18:00. Wtedy to usłyszymy projekt Tribute to Maanam – ze sceny wybrzmią nieśmiertelne utwory Kory i grupy Maanam, takie jak „Cykady na Cykladach” czy „Boskie Buenos”.

Skolim gwiazdą wieczoru i nocne szaleństwo

Punkt kulminacyjny programu nastąpi o godzinie 19:00. Na chęcińskiej scenie wystąpi Skolim - autor takich hitów jak „Wyglądasz idealnie” czy „Palma”. Jego koncerty to zawsze gwarancja gigantycznej dawki energii i wspólnego śpiewu z tysiącami fanów.

Po koncercie gwiazdy wieczoru zabawa wcale się nie kończy! Od godziny 20:00 stery przejmie DJ Party Time, który rozkręci taneczną imprezę pod gwiazdami.

Spektakularny finał

Wydarzenie zakończy się w widowiskowy sposób. O godzinie 22:00 niebo nad Chęcinami rozświetlą zaawansowane pokazy laserowe, które stworzą niezapomniane wizualne show. Oficjalne zamknięcie imprezy przewidziano na godzinę 22:30.