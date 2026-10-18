Skróci się czas przejazdu z Kielc w kierunku Buska-Zdroju. Wkrótce przejedziemy całą obwodnicą Morawicy

Nowa obwodnica Morawicy tuż przed otwarciem. Kierowcy pojadą trasą już w listopadzie

Podczas wizyty w Kielcach szef resortu infrastruktury podkreślił, że na terenie województwa świętokrzyskiego sprawnie realizowanych jest obecnie wiele ważnych projektów drogowych. Budowa obwodnicy Morawicy powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Aktualnie na placu budowy trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Nowo powstający odcinek o długości 4,4 km przebiega całkowicie nowym śladem i stanowi bezpośrednie przedłużenie przebudowanego we wcześniejszym etapie fragmentu DK73. Całość nowej arterii liczy ponad 8,5 kilometra i wkrótce w pełni przejmie ruch dalekobieżny.

W listopadzie otworzymy dla kierowców cały przebieg obwodnicy Morawicy. W przyszłym roku planujemy oddać do użytku odcinek trasy ekspresowej 74 Mniów Kielce-Zachód. Bardzo dużo się dzieje na drogach w woj. świętokrzyskim, cieszę się, że te inwestycje są szeroko zakrojone - powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Szybszy i bezpieczniejszy dojazd do Kielc

Trasa DK73 od lat należy do wyjątkowo obciążonych odcinków, łącząc Kielce z Buskiem-Zdrojem i Tarnowem. Codziennie mierzy się ona z bardzo dużym natężeniem zarówno podmiejskiego ruchu dojazdowego, jak i ciężkiego tranzytu.

Otwarcie drugiego odcinka obwodnicy przyniesie zauważalną ulgę lokalnemu układowi komunikacyjnemu:

Szybszy tranzyt: Znacznie skróci się czas przejazdu na trasie między Kielcami, Buskiem-Zdrojem a Tarnowem.

Wygodniejszy dojazd do stolicy regionu: Mieszkańcy podkieleckich miejscowości zyskają sprawniejsze połączenie ze stolicą województwa świętokrzyskiego.

Spokój dla mieszkańców: Wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrów miejscowości przełoży się bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyższy komfort życia mieszkańców gminy Morawica.

Obwodnica Morawicy. Zdjęcia

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Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej. Zakres prac

W ramach inwestycji wybudowany został odcinek drogi krajowej nr 73 o długości ok. 4,4 km, biegnący nowym śladem i stanowiący fragment obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Nowa, dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) będzie skomunikowana z pierwszym 4-kilometrowym odcinkiem obwodnicy Morawicy w śladzie istniejącej DK73. W ramach drugiego etapu inwestycji planowana jest budowa i przebudowa skrzyżowań oraz dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego.

Zaprojektowane i wybudowane zostały obiekty inżynierskie, m.in.: