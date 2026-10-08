W przyszłym roku przejedziemy nowym mostem w Sandomierzu. Powstaje również rondo i wiadukt

Postępy na budowie węzła drogowego w Sandomierzu

Nowy węzeł bezkolizyjny połączy dwujezdniową przeprawę z drogą krajową nr 77, nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 723 oraz lokalną siecią drogową. Dzięki temu kierowcy zyskają płynny i bezpieczny przejazd przez Wisłę.

Nowy most przez Wisłę w Sandomierzu ma już stalową konstrukcję, płytę pomostu, izolację, nawierzchnię, chodniki, bariery i infrastrukturę oświetleniową. Konstrukcja została zmontowana w 2024 r. na wzmocnionych podporach rozebranego wcześniej obiektu. W zeszłym roku most pomyślnie przeszedł próbne obciążenie. Do wykonania pozostało m.in. oznakowanie poziome, roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz prace przy przełożeniu mediów - informuje GDDKiA.

Nowy wiadukt i rondo usprawnią ruch

W ramach powstającego układu komunikacyjnego budowany jest węzeł składający się z wiaduktu oraz zlokalizowanego pod nim ronda. Budowa tego elementu trwa od 2025 roku. Wiadukt posiada już ukończoną konstrukcję nośną, zabetonowaną płytę oraz warstwę izolacyjną.

Obecnie na obiekcie i na nasypie łączącym go z mostem układana jest pierwsza warstwa bitumiczna. Równolegle trwają prace przy:

budowie dolnych warstw konstrukcyjnych na pierwszej połowie ronda,

wznoszeniu murów oporowych,

wykonywaniu podziemnych instalacji oraz fundamentów pod ekrany akustyczne.

Po zakończeniu inwestycji przeprawa przez Wisłę w ciągu DK77 będzie dwujezdniowa. Kierowcy skorzystają z dwóch obiektów mostowych – obecnie użytkowanego i nowego. Mostem, po którym jeździmy obecnie w obu kierunkach, już w przyszłym roku pojedziemy w kierunku Lipnika i Kielc. Drugim, jeszcze nieużytkowanym obiektem, w kierunku Stalowej Woli i Tarnobrzega. Nowy most zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu budowy węzła drogowego, który zapewni jego połączenie z istniejącą siecią dróg. Węzeł połączy oba mosty, DK77, nowy odcinek DW723 oraz drogi lokalne - dodaje GDDKiA.

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest firma Intop Tarnobrzeg, a jej koszt to ponad 68,5 mln zł.