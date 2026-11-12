Śmiertelne zdarzenie na torach w Kielcach. Znaleziono ciało przy ulicy Zagrodowej

Do zdarzenia doszło na odcinku torowiska przed wjazdem do Kielc. Sygnał o możliwym potrąceniu przekazał maszynista pociągu, który po zatrzymaniu składu na kieleckiej stacji zauważył ślady na lokomotywie. Wskazał również miejsce, w którym mogło dojść do tragedii.

Tragiczne zdarzenie na torach w Kielcach. Maszynista zgłosił podejrzenie potrącenia

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, maszynista pociągu pospiesznego jadącego z Krakowa do Olsztyna zgłosił podejrzenie potrącenia człowieka na torach. Do zdarzenia miało dojść na nieoświetlonym odcinku trasy, jeszcze przed wjazdem do Kielc.

Maszynista zatrzymał skład na stacji w Kielcach. Dopiero wtedy zauważył na lokomotywie ślady, które mogły świadczyć o tym, że doszło do wypadku. O zdarzeniu poinformowano służby ratunkowe.

Przy torach znaleziono ciało. Na miejscu pracuje prokurator

Służby udały się we wskazane przez maszynistę miejsce. Przy torach funkcjonariusze znaleźli ciało martwej osoby.

– W miejscu tragicznego wypadku pracują służby pod nadzorem prokuratora – przekazał Jacek Borek z kieleckiej policji.

Prowadzone czynności mają pozwolić na ustalenie tożsamości zmarłej osoby oraz dokładne odtworzenie okoliczności zdarzenia.