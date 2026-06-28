Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Chęcinami!

W niedzielę, tuż przed godziną 11:00, doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 38-latek z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, stracił panowanie nad swoim pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery. Mimo błyskawicznej reanimacji ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia mężczyzny nie udało się uratować. Motocyklista poruszał się drogą S7, w stronę Krakowa. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierowcy mogą spodziewać się dużych utrudnień w ruchu. Policjanci kierują na objazdy.