W niedzielę, tuż przed godziną 11:00, doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 38-latek z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, stracił panowanie nad swoim pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery. Mimo błyskawicznej reanimacji ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia mężczyzny nie udało się uratować. Motocyklista poruszał się drogą S7, w stronę Krakowa. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierowcy mogą spodziewać się dużych utrudnień w ruchu. Policjanci kierują na objazdy.
Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Chęcinami!
2026-06-28 12:30
Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Chęcinami. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, przed godziną 11:00 na trasie S7 w stronę Krakowa. Mimo błyskawicznej reanimacji, życia 38-letniego mężczyzny nie udało się uratować.