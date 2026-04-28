Smutne odkrycie w Kielcach. Służby znalazły ciało w lesie. To zaginiona kobieta?

Zwłoki na kieleckim Telegrafie. Tragiczny finał poszukiwań 32-latki

Funkcjonariusze, którzy przez ostatnie dwa dni przeczesywali teren w poszukiwaniu zaginionej mieszkanki Kielc, wydali smutny komunikat. Znaleziono ciało, które z dużym prawdopodobieństwem należy do poszukiwanej kobiety, choć wciąż brakuje ostatecznego, formalnego potwierdzenia tożsamości zmarłej osoby.

„Dzisiaj przed godziną 18:00 policjanci, którzy biorą udział w poszukiwaniach za zaginioną 32-letnią mieszkanką naszego miasta, na terenie leśnym w kieleckim Telegrafie ujawnili kobietę niedającą oznak życia. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 32-letnia mieszkanka naszego miasta. Na miejscu pod nadzorem prokuratora czynności wykonują policjanci. Ustalamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia” -powiedziała Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. podkom. Małgorzata Perkowska - Kiepas.

Poszukiwania zaginionej mieszkanki Kielc. Odkrycie w leśnej dzielnicy

Kobieta zniknęła w poniedziałek, 27 kwietnia, a od tamtej pory jej rodzina oraz mundurowi nieustannie próbowali ustalić miejsce jej pobytu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez krewnych, ślad za 32-latką urywał się w okolicach kompleksów leśnych. Służby zorganizowały tam szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, która doprowadziła do ujawnienia ludzkich zwłok. Na ten moment śledczy nie podają szczegółowych informacji na temat okoliczności śmierci odnalezionej osoby. Sam Telegraf to charakterystyczna zielona część Kielc o zalesionym, górzystym ukształtowaniu terenu, służąca zazwyczaj jako lokalne centrum sportu i popularne miejsce rekreacyjne. Niestety, obecnie ten lubiany obszar spacerowy stał się scenerią tragicznych wydarzeń.