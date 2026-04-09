Śnięte ryby w Silnicy. PZW Kielce alarmuje na Facebooku i wzywa służby

Weronika Wawszczyk
2026-04-09 13:34

W kieleckiej Silnicy doszło do niepokojącego zdarzenia. Dziś (9 kwietnia), na oficjalnym profilu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach pojawił się komunikat o masowym śnięciu ryb na miejskim odcinku rzeki. Służby są już w akcji.

Autor: PZW Kielce/ Materiały prasowe

Jak informuje PZW Kielce w swoim wpisie na Facebooku, przedstawiciele związku wraz z pracownikami Wód Polskich niezwłocznie udali się na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego. Sytuacja okazała się poważna – potwierdzono występowanie martwych ryb w rzece.

Służby na miejscu zdarzenia

Do akcji natychmiast włączono odpowiednie instytucje:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) – pobrano próbki wody, aby ustalić przyczynę zatrucia.
  • Straż Pożarna i Policja – prowadzą niezbędne czynności na miejscu.
  • Urząd Miasta Kielce – został powiadomiony o skażeniu.

Ważny apel do mieszkańców

Wędkarze z PZW podkreślają w mediach społecznościowych jedną kluczową kwestię: szybkość reakcji ratuje rzekę.

Publikowanie informacji wyłącznie w mediach społecznościowych opóźnia reakcję i może zwiększyć skalę strat w środowisku – czytamy w komunikacie PZW.Służby apelują, aby każde podejrzenie skażenia wody zgłaszać bezpośrednio pod numery alarmowe (Policja, Straż Pożarna, WIOŚ), a nie tylko wrzucać zdjęcia do sieci.

Co dalej?

Obecnie trwają analizy laboratoryjne pobranych próbek. Wyniki pozwolą stwierdzić, czy w Silnicy doszło do zrzutu niebezpiecznych substancji i kto jest za to odpowiedzialny.

