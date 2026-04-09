Strażacy ze świętokrzyskiego badają się w pracy

Strażak na badaniach: "40 lat na karku, warto sprawdzić"

Sami funkcjonariusze podkreślają, że taka forma diagnostyki to ogromna oszczędność czasu. Jeden z uczestników akcji zauważył: To jest duża wygoda, bo nie musimy szukać wolnego terminu, jest to zorganizowane w trakcie godzin pracy. 40 lat już na karku, więc warto sprawdzić, czy nic tam nie zalega.

Badania cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ dla mundurowych sprawność fizyczna to fundament skutecznego działania podczas akcji.

Rakotwórcze substancje i stres pod kontrolą

Praca w straży pożarnej wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami. St. bryg. Marcin Charuba, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, zaznacza: Strażacy są narażeni na bardzo duży stres, na szkodliwe warunki. Podczas pożarów i innych rodzajów zdarzeń narażeni jesteśmy na substancje rakotwórcze.

Szeroki panel badań pozwala wykryć choroby w ich początkowym stadium, co jest kluczowe w walce o powrót do zdrowia.

Ponad 100 osób uratowanych w regionie

Program „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” przynosi realne efekty. Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, poinformowała, że do tej pory z badań skorzystało ponad 23 tysiące osób.

U wielu pacjentów zdiagnozowano poważne choroby serca oraz nowotwory. Dzięki wczesnemu wykryciu zmian, projekt przyczynił się już do uratowania życia ponad 100 osobom. Docelowo przebadanych ma zostać aż 55 tysięcy mieszkańców regionu.

Jak dołączyć do projektu?

Badania są bezpłatne dla osób pracujących powyżej 40. roku życia. Program obejmuje m.in. analizę krwi (14 parametrów), teleporadę lekarską oraz dostęp do „urobusa” – mobilnego gabinetu urologicznego dla mężczyzn.

Zapisy dla osób indywidualnych:

41 347 97 44 (WOMP)

885 77 99 88 (ŚCO)

Zapisy dla zakładów pracy: