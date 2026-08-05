Strażacy ze Świętokrzyskiego stracili w pożarze wóz i sprzęt. Straty są ogromne, ruszyła zbiórka w sieci

Strażacy stracili wóz i sprzęt ratujący zdrowie i życie

Poniedziałkowa akcja gaśnicza na zawsze zapisze się w czarnych kartach historii lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy, którzy na co dzień ruszają na ratunek innym, tym razem musieli stoczyć bezradną i rozdzierającą serce walkę o własny wóz gaśniczy. Niestety, żywioł okazał się bezwzględny. Ogień strawił nie tylko samochód, ale również specjalistyczny sprzęt służący do ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia w wypadkach drogowych oraz pożarach. Dla druhów to ogromny cios psychiczny i materialny – sprzęt ten kompletowali latami poprzez ciężką, wspólną pracę.

Strażacy z OSP KSRG Czermno stracili w pożarze zbóż wóz i sprzęt. Ogromne straty

Utrata średniego wozu bojowego to ogromny cios dla bezpieczeństwa całej okolicy. Miejscowa jednostka OSP pełni strategiczną rolę w lokalnym systemie ratownictwa – ze względu na znaczne oddalenie od Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego (najbliższe komendy znajdują się w odległości około 30 km), to właśnie druhowie z tej jednostki docierają na miejsce zdarzeń losowych jako pierwsi. Utrata wozu gaśniczego i specjalistycznego uzbrojenia dramatycznie ogranicza siłę bojową strażaków oraz możliwości niesienia szybkiej pomocy technicznej, medycznej i gaśniczej na terenie całej gminy.

Szanowna Społeczności. Nieśmiało publikujemy prośbę o wsparcie. Odkupienie chociażby małej części sprzętu, zwiększy możliwości udzielania przez nas pomocy. Zbiórka na celu przywrócenie w części możliwości sprzętowych bo nie jest możliwością zebranie ponad 1 miliona przez naszych druhów na zakup nowego samochodu. Straty są ogromne, a widok rozpaczliwej walki o uratowanie samochodu rozdzierał serce kolejnych druhów przybywających w celu wsparcia na miejsce zdarzenia. Wbrew niektórym komentującym, była to przegrana walka z żywiołem, a my robiliśmy wszystko, aby uratować to na co pracowaliśmy w ostatnim czasie. Nigdy nie prosiliśmy o pomoc finansową lokalnej społeczności, a wręcz niejednokrotnie wspieraliśmy działalność charytatywną. Dziś natomiast stoimy przed taką koniecznością. Dziękujemy wszystkim wspierającym. - informują strażacy z OSP KSRG Czermno.

Strażacy ochotnicy z Czermna proszą o pomoc

Strażacy-ochotnicy dotychczas nigdy nie prosili lokalnej społeczności o pomoc finansową – wręcz przeciwnie, sami wielokrotnie angażowali się w akcje charytatywne. Dziś jednak stanęli przed koniecznością, z którą bez wsparcia z zewnątrz nie będą w stanie sobie poradzić.

Na co zbierane są pieniądze?

sprzęt ochrony dróg oddechowych, żaroodporny kombinezon chroniący przed wysoką temperaturą

sprzęt gaśniczy, w postaci: węży, prądownic, pompy pływającej, kamery termowizyjnej, rozdzielacza redukcji, drabin nasadkowych, węży tłocznych - W42, W52, W75, węży ssawnych oraz smoka, gaśnica proszkowa, kamizelki klasyczne, zestaw mieszkaniowy, a także sprzęt podręczny(tłumice, widły, łopaty, szczotki, agregat oddymiający)

sprzęt wykorzystywany podczas wypadków drogowych(zestaw hydrauliczny LUKAS - całość) zestaw medyczny: PSP R1, sprzęt zabezpieczający miejsce zdarzenia: pachołki drogowe, flary ostrzegawcze, lizaki drogowe).

Zbiórka odbywa się za pośrednictwem portalu Pomagam.pl. Aby wesprzeć druhów z OSP KSRG Czermno należy kliknąć TUTAJ

Pożar pól w Czermnie strawił wóz strażacki miejscowej OSP

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek około godziny 13:00. Na miejsce natychmiast skierowano pierwsze zastępy, a jako pierwsi do działań przystąpili strażacy z OSP Czermno. Sytuacja skomplikowała się w trakcie podawania pierwszych prądów wody z powodu nagłego załamania pogody.

Koneccy strażacy otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Czermno doszło do pożaru zboża na pniu. Na miejsce zadysponowano zastępy strażackie z PSP i okoliczne OSP. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki OSP Czermno, na skutek nagłej zmiany kierunku wiatru, spaleniu uległ samochód gaśniczy tejże jednostki – informował st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Spłonęły cztery hektary pól

Ze względu na rozprzestrzeniający się ogień na miejsce ściągnięto dodatkowe siły z okolicznych miejscowości. Działania trwały do momentu całkowitego opanowania sytuacji. Ostateczny bilans zdarzenia to zniszczony pojazd bojowy OSP Czermno oraz spalona uprawa wraz z nieużytkami. Przyczyny wybuchu pożaru są ustalane.