Święto Kielc 2026: „Wspólna energia!” połączy mieszkańców i turystów

Prezydentka miasta, Agata Wojda, nie kryje dumy z przygotowanego programu i mocno podkreśla, że to wydarzenie ma przede wszystkim integrować lokalną społeczność:

To jest święto naszego miasta i wszystkich Kielczanek i Kielczan. Przez cały ostatni weekend czerwca chcemy się wspólnie cieszyć z rozwoju naszych Kielc.

Muzycznym sercem imprezy będą wielkie koncerty gwiazd, które zadowolą fanów skrajnie różnych gatunków. Na kieleckich scenach wystąpi Natalia Szroeder ze swoim niezwykle klimatycznym popem, Fukaj, który przyniesie potężną dawkę hip-hopowej energii, oraz legendarny zespół Dżem, którego rockowe hity od lat łączą pokolenia. Bogaty program artystyczny ma być magnesem nie tylko dla lokalnych fanów, na co mocno liczy włodarz miasta:

Chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i zawitają do naszego miasta.

Święto Kielc to jednak znacznie więcej niż tylko wieczorne koncerty. Przez cały weekend będzie można poczuć wyjątkową atmosferę kieleckiej wspólnoty, odwiedzając tradycyjny Jarmark Kielecki czy korzystając z kajaków w Parku Miejskim. Miłośnicy kultury wysokiej z pewnością docenią „Sztukę po sąsiedzku” – wyjątkowe widowisko łączące taniec, operę i teatr, które zostanie wystawione na czterech scenach w samym centrum miasta. Z kolei w sobotę ulice zaleje fala lokalnego patriotyzmu za sprawą Żółto-czerwonego korowodu. Ta tradycyjna, barwna parada ma zachęcić absolutnie każdego do wspólnej zabawy w kieleckich barwach.

Organizatorzy zadbali także o strefy dedykowane rodzinom, sportowi i edukacji. Na Placu Literatów powstanie wyjątkowe miasteczko dla dzieci, gdzie warsztaty naukowe poprowadzi Kielecki Park Technologiczny, a o tradycyjne gry i animacje zadba Muzeum Zabawek i Zabawy. Dla fanów aktywności fizycznej przygotowano widowiskowe prezentacje kieleckich klubów sportowych, natomiast o aspekt edukacyjny i odpowiedzialność na drodze zadba interaktywne miasteczko Volvo For Safety.