Świętokrzyskie: Ostre narzędzie w szkole i zatrzymany nastolatek. Policja komentuje serię zgłoszeń

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-10-09 14:30

Policjanci ze Świętokrzyskiego od samego rana interweniują w szkołach w całym regionie po serii niepokojących zgłoszeń. Mimo że w kilku przypadkach zabezpieczono ostre narzędzia, a policjanci zatrzymali 16-latka, funkcjonariusze uspokajają: nikt nie odniósł obrażeń, a zdrowie i życie uczniów nie było bezpośrednio zagrożone.

Radiowóz policyjny zaparkowany przed wejściem do kieleckiego liceum. O interwencjach w szkołach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Weronika Wawszczyk

Zgłoszenia napłynęły m.in. z powiatów kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego oraz pińczowskiego. Świętokrzyska policja sprawdza każdy sygnał dotyczący bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Świętokrzyscy policjanci są obecni w szkołach i od rana sprawdzamy każde zgłoszenie dotyczące bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i wszystkich osób, które mogą być w tych placówkach. Żadne ze zgłoszeń nie dotyczyło sytuacji, gdzie czyjeś zdrowie lub życie byłoby zagrożone – nie mieliśmy do czynienia z atakiem, nikt nie odniósł obrażeń – podkreśla Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Zabezpieczone ostre narzędzia i groźby w sieci

Choć żaden z incydentów nie zakończył się tragedią, mundurowi traktują sprawę priorytetowo. W powiecie kieleckim policjanci zabezpieczyli ostre narzędzie (tasak) oraz zatrzymali 16-latka. Służby badają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Równolegle prowadzona jest sprawa dotycząca aktywności internetowej jednego z uczniów, który w grupie rówieśniczej rozsyłał wiadomości zawierające groźby.

Tym zagadnieniem zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zapewniam, że sprawa zostanie szczegółowo wyjaśniona – dodaje Maciej Ślusarczyk.

Ważny apel do mieszkańców i rodziców

Służby apelują o powściągliwość i zachowanie spokoju. W sieci pojawiają się już liczne doniesienia i spekulacje na temat rzekomego niebezpiecznego „challenge'u” krążącego wśród młodzieży. Policja stanowczo demontuje te plotki.

Na tę chwilę nie mamy żadnych potwierdzonych informacji, jakoby te zdarzenia miały charakter jakiegoś challenge'u. Zachęcam do weryfikowania informacji i korzystania z oficjalnych stron rządowych oraz sprawdzonych mediów. Nie polegajmy na wiadomościach przekazywanych z ust do ust, bo dezinformacja może przybrać duży rozmiar – apeluje przedstawiciel świętokrzyskiej policji.

Policjanci zapowiadają dokładne wyjaśnienie każdego sygnału i proszą o nieuleganie panice.

Makabryczne zdjęcia i hejt w sieci

Z relacji młodzieży wynika, że na komunikatorach internetowych pojawiały się nie tylko pogróżki, ale również drastyczne treści, które miały wywołać panikę.

Na grupach straszono nas okropnymi rzeczami, wysyłano między innymi zdjęcia pociętego, rozczłonkowanego kota – opowiada jeden z kieleckich uczniów.

Tego typu materiały trafiły już pod lupę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ustala autorów i nadawców groźnych wiadomości.

„Rodzice mówili, żeby nie iść”

Wśród części młodzieży i rodziców pojawiły się wątpliwości, czy w ogóle pojawić się na lekcjach. Mimo towarzyszącego stresu, wielu uczniów zdecydowało się przyjść do placówek, podchodząc do internetowych doniesień z rezerwą.

Rodzice mówili, żeby dziś nie iść do szkoły, ale no przecież to są Kielce, raczej nie powinno się tutaj nic stać – przyznaje jeden z rozmówców. – Internet to wszystko bardzo wyolbrzymia. Zawsze trzeba do tego podejść z dystansem, ale jednak uważać – dodaje.

Policja ponawia apel o nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji dalej i weryfikowanie doniesień wyłącznie w oficjalnych źródłach. Wszystkie zgłoszenia z terenu Kielc oraz powiatów kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i pińczowskiego są szczegółowo wyjaśniane.

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ROLKI