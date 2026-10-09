Ponad 1100 policjantów przy szkołach. Świętokrzyskie reaguje po brutalnych atakach na Mazowszu

Bezpieczeństwo w świętokrzyskich szkołach. Służby i kuratorium apelują o spokój

W związku z incydentami w placówkach oświatowych oraz rosnącą falą dezinformacji w sieci, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się pilna konferencja prasowa. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zbigniew Nowak oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Piotr Łojek przedstawili podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Uchwała Sejmu i walka z mową nienawiści w sieci

Podczas spotkania wojewoda świętokrzyski Józef Bryk nawiązał do decyzji podjętych na szczeblu krajowym. Sejm uchwalił przepisy mające na celu ukrócenie nielegalnych treści oraz mowy nienawiści w internecie. To odpowiedź na apel premiera Donalda Tuska oraz konsekwencja niepokojących zdarzeń w polskich szkołach.

Nowe regulacje prawne mają umożliwić natychmiastowe ściganie osób zamieszczających groźne treści, a także nakładają odpowiedzialność na właścicieli platform internetowych, którzy nie reagują na szerzenie dezinformacji i hejtu.

Skutki mowy nienawiści są widoczne dla nas wszystkich. Musimy temu zdecydowanie przeciwdziałać – podkreślił wojewoda.

Zwiększona obecność policji wokół placówek oświatowych w Świętokrzyskiem

Świętokrzyska policja natychmiast przeszła do działań prewencyjnych. Jak poinformował nadinsp. Zbigniew Nowak, od godzin porannych w rejonie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa służbę pełni ponad 1100 funkcjonariuszy.

Patrole policyjne mają nie tylko dbać o porządek, ale również służyć pomocą i reagować na wszelkie nieprawidłowości. Policja pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. Jednocześnie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości stale monitoruje sieć pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Autor: KPP w Staszowie/ Materiały prasowe

Jesteśmy obecni przy każdej szkole. Chcemy, aby rodzice, uczniowie oraz nauczyciele czuli się w pełni bezpiecznie. Na ten moment nie potwierdzamy informacji o jakichkolwiek realnych zagrożeniach płynących z sieci – zaznaczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji.

Wytyczne dla szkół i rola rodziców

Świętokrzyski Kurator Oświaty Piotr Łojek poinformował o przesłaniu do wszystkich placówek specjalnych wytycznych oraz instrukcji postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Dyrektorzy zostali zobowiązani do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla rad pedagogicznych oraz lekcji wychowawczych dla uczniów.

Kuratorium zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw oraz budowanie wzajemnej uważności wśród uczniów. Apeluje się również bezpośrednio do rodziców o nadzór nad treściami, do których dostęp mają ich dzieci.

Uczniowie często szybciej zauważają nietypowe zachowania rówieśników. Ważne jest jednak także wsparcie ze strony rodziców – prosimy o weryfikowanie treści w telefonach dzieci oraz sprawdzanie ich plecaków przed wyjściem do szkoły – zaapelował Piotr Łojek.

Apel o odpowiedzialność i zgłaszanie zagrożeń

Przedstawiciele władz i służb zgodnie podkreślali, że sytuacja w regionie jest w pełni kontrolowana, a panika jest niepotrzebna. Jednym z największych zagrożeń w obecnej sytuacji jest nieodpowiedzialne powielanie niesprawdzonych wiadomości w mediach społecznościowych.

Wojewoda przypomniał, że za bezpieczeństwo publiczne odpowiadają wszyscy mieszkańcy, a szybka reakcja może zapobiec tragedii. Każdy podejrzany incydent należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do odpowiednich służb – policji, prokuratury czy straży granicznej.

Seria incydentów w szkołach powodem ogólnokrajowego alarmu

Środki ostrożności oraz wzmożony nadzór służb w placówkach oświatowych to bezpośrednia odpowiedź na serię zdarzeń, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach na terenie województwa mazowieckiego. Wydarzenia zmusiły władze do natychmiastowego działania. Przypomnijmy, że w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował nożem rówieśników oraz nauczycieli, raniąc łącznie dziewięć osób. Z kolei w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-letni napastnik wtargnął do szkoły i ranił trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, która mimo podjętej reanimacji zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Służbom udało się również w ostatniej chwili udaremnić kolejną tragedię w Sierpcu, gdzie zatrzymano 17-latka posiadającego przy sobie niebezpieczne narzędzia i zapowiadającego atak.