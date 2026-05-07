Przetrzymywali "nielegalne" psy. Kontrola policji na posesjach

Na początku maja buscy kryminalni ustalili, że 47-letni mieszkaniec gminy Nowy Korczyn oraz 72-latek z gminy Solec – Zdrój w swoich gospodarstwach rolnych mogą posiadać psy, których posiadanie wymaga zezwolenia. Policjanci pojechali zweryfikować swoje informacje. Na terenie dwóch posesji zabezpieczyli łącznie 3 psy rasy chart lub jego mieszańca.

i Autor: KPP w Busku-Zdroju/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z buskiej komendy ustalili, że w dwóch gospodarstwach rolnych na terenie gminy Solec – Zdrój i Nowy Korczyn mogą być trzymane psy rasy chart lub mieszańce tej rasy. Na posiadanie takich psów wymagane jest posiadanie stosownego zezwolenia. W ubiegły piątek kryminalni pojechali sprawdzić swoje ustalenia. Na miejscu w gospodarstwie 72-latka w gminie Solec – Zdrój znaleźli psa wyglądem przypominającego charta. Po wykonaniu czynności, policjanci pojechali do miejsca zamieszkania 47-latka, na teren gminy Nowy Korczyn. Tam ujawnili 2 psy z wyglądu przypominające charty. Obaj właściciele psów nie posiadali wymaganych dokumentów. Czworonogi zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę stowarzyszenia zajmującego się zwierzętami - informuje Tomasz Piwowarski z KPP w Busku-Zdroju.

i Autor: KPP w Busku-Zdroju/ Materiały prasowe

Nielegalna psy w powiecie buskim. Interweniowała policja

Jeżeli powołany biegły potwierdzi przypuszczenia policjantów, to zgodnie z ustawą o prawie łowieckim, za hodowanie lub przetrzymywanie bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.