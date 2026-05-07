Świętokrzyskie. Posiadali psy wymagające zezwolenia, nie mając do tego uprawnień

Dawid Bąk
2026-05-07 9:40

Buscy kryminalni zabezpieczyli trzy psy w typie charta na terenie gmin Solec-Zdrój oraz Nowy Korczyn. Właściciele czworonogów nie posiadali wymaganych prawem zezwoleń. Sprawa ma związek z przeciwdziałaniem kłusownictwu, a mężczyznom grozi teraz kara więzienia. Zgłoszenie posiadania takich czworonogów jest niezbędne, gdyż często kłusownicy wykorzystują niezarejestrowane charty do nielegalnych polowań.

Przetrzymywali "nielegalne" psy. Kontrola policji na posesjach

Na początku maja buscy kryminalni ustalili, że 47-letni mieszkaniec gminy Nowy Korczyn oraz 72-latek z gminy Solec – Zdrój w swoich gospodarstwach rolnych mogą posiadać psy, których posiadanie wymaga zezwolenia. Policjanci pojechali zweryfikować swoje informacje. Na terenie dwóch posesji zabezpieczyli łącznie 3 psy rasy chart lub jego mieszańca.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z buskiej komendy ustalili, że w dwóch gospodarstwach rolnych na terenie gminy Solec – Zdrój i Nowy Korczyn mogą być trzymane psy rasy chart lub mieszańce tej rasy. Na posiadanie takich psów wymagane jest posiadanie stosownego zezwolenia. W ubiegły piątek kryminalni pojechali sprawdzić swoje ustalenia. Na miejscu w gospodarstwie 72-latka w gminie Solec – Zdrój znaleźli psa wyglądem przypominającego charta. Po wykonaniu czynności, policjanci pojechali do miejsca zamieszkania 47-latka, na teren gminy Nowy Korczyn. Tam ujawnili 2 psy z wyglądu przypominające charty. Obaj właściciele psów nie posiadali wymaganych dokumentów. Czworonogi zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę stowarzyszenia zajmującego się zwierzętami - informuje Tomasz Piwowarski z KPP w Busku-Zdroju.

Nielegalna psy w powiecie buskim. Interweniowała policja

Jeżeli powołany biegły potwierdzi przypuszczenia policjantów, to zgodnie z ustawą o prawie łowieckim, za hodowanie lub przetrzymywanie bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

