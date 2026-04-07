Bilans ostatniej doby: 120 interwencji związanych z silnym wiatrem w regionie

Silny wiatr był przyczyną aż 120 zdarzeń. Najpoważniejsza sytuacja dotyczyła:

104 wiatrołomów (powalonych drzew i połamanych konarów blokujących drogi);

Licznych uszkodzeń dachów – odnotowano m.in. uszkodzenie więźby dachowej, sześć przypadków zerwanego poszycia oraz cztery uszkodzone obróbki blacharskie;

Problemów z zasilaniem – wiatr uszkodził linię energetyczną, co doprowadziło m.in. do uwięzienia osób w windzie. Strażacy dwukrotnie musieli również dostarczać zasilanie do koncentratorów tlenu, od których zależy życie chorych.

Nie tylko wiatr – pożary i wypadki

Mimo walki ze skutkami wichury, służby ratunkowe mierzyły się także z innymi zagrożeniami. W ciągu ostatniej doby doszło do:

16 pożarów – w tym dwóch pożarów sadzy w kominie oraz pięciu pożarów traw. Ogień pojawił się również w budynku usługowo-biurowym.

5 zdarzeń drogowych, przy których niezbędna była pomoc ratowników.

Strażacy apelują o ostrożność i zabezpieczenie przedmiotów na balkonach oraz podwórkach, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru.