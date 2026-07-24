Świętokrzyskie. Wiemy kto zaprojektuje drugi odcinek trasy S74 Opatów - Nisko

Odcinek S74 Opatów – Nisko coraz bliżej

Dla usprawnienia prac cały, 73-kilometrowy odcinek S74 od Opatowa do połączenia z drogą S19 w rejonie Niska podzielono na pięć części. W przetargu na dokumentację dla fragmentu Lipnik – Samborzec wpłynęło siedem ofert, z których wygrała propozycja gdańskiej spółki, uwzględniająca m.in. doświadczenie kadry inżynieryjnej oraz cenę. Wyłoniony wykonawca będzie miał 15 miesięcy na przygotowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, co otworzy drogę do późniejszego ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Docelowo dwujezdniowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z okolicznych miejscowości, ułatwiając i przyspieszając dojazd z centrum Polski w kierunku Podkarpacia.

Droga S74 Opatów - Nisko. Zakres prac

Koncepcja programowa w sposób uproszczony przedstawi możliwości rozwiązań projektowych, co zostanie wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. zastosowanych technologii. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy, a także określi wytyczne dla projektu budowlanego.

Termin wykonania dokumentacji:

część 1 i 2: 15 miesięcy,

część 3 i 5: 18 miesięcy,

część 4: 20 miesięcy.

Przygotowywanie tej dokumentacji projektowej na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, czyli realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Trasa S74 będzie zgodna z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 3 października 2025 r. wydał decyzję środowiskową.

Odcinek pomiędzy Opatowem a połączeniem z drogą ekspresową S19 w okolicy Niska będzie miał 73 km długości i przebiegać będzie:

na niemal 29 km przez województwo świętokrzyskie (cztery gminy) - miasto i gmina Opatów, gmina Lipnik, gmina Obrazów i gmina Samborzec,

na ponad 44 km przez województwo podkarpackie (siedem gmin): miasto Tarnobrzeg, gmina Gorzyce, miasto Stalowa Wola, gmina Zaleszany, gmina Radomyśl nad Sanem, gmina Pysznica, gmina i miasto Nisko.

Kolejny krok do budowy trasy S74 Opatów - Nisko

Przyszła droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez węzły. Trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miast, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 9 i 77. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego. Ponadto projektowana droga zapewni komfortowy i szybki przejazd wszystkim jej użytkownikom.

Budowa drogi S74 Mniów - Kielce. Zdjęcia

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Najkrótsze połączenie z centrum Polski

Droga ekspresowa S74 rozpocznie się od skrzyżowania z S12 w Kozeninie pomiędzy Sulejowem i Opocznem, gdzie będzie miała połączenie z autostradą A1 i drogą ekspresową S8. Nowa trasa ułatwi dojazd z centrum kraju do S19 koło Niska na Podkarpaciu, a także południowych regionów woj. lubelskiego. Odcinek na terenie woj. łódzkiego jest w przygotowaniu, a dalsza część na terenie woj. świętokrzyskiego do Opatowa już w realizacji.