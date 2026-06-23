Specjalne wsparcie dla osób przed trzydziestką w kieleckim PUP

Inicjatywa ma być odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze i specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się dziś wchodzący w dorosłość ludzie.
Szeroki wachlarz wsparcia: Nie tylko oferty pracy
Nowo otwarty Punkt to znacznie więcej niż tradycyjne pośrednictwo pracy. Młodzi ludzie mogą liczyć na elastyczne podejście i wsparcie w wielu obszarach życia.
W Punkcie Obsługi można uzyskać m.in.:
- Informacje o rynku pracy – przegląd aktualnych ofert, trendów i najbardziej poszukiwanych zawodów.
- Doradztwo zawodowe i edukacyjne – pomoc w planowaniu dalszej ścieżki kształcenia oraz podnoszeniu kwalifikacji.
- Wsparcie psychologiczne – profesjonalną pomoc w radzeniu sobie ze stresem towarzyszącym poszukiwaniu pracy lub zmianie życiowej.
- Nawigację po usługach publicznych – informacje z zakresu opieki zdrowotnej, rehabilitacji czy możliwości uzyskania mieszkalnictwa socjalnego.
„To miejsce, które bezpłatnie zapewnia kompleksowe i elastyczne wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb młodych ludzi” – podkreślają inicjatorzy projektu.
Jak i kiedy można skorzystać?
Masz mniej niż 30 lat? Szukasz zatrudnienia, planujesz kolejny krok w edukacji, a może czujesz, że utknąłeś w miejscu i potrzebujesz profesjonalnej porady? Punkt Obsługi czeka na Ciebie.
Gdzie: Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.Kiedy: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Wszystkie usługi świadczone w punkcie są całkowicie bezpłatne.