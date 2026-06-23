Specjalne wsparcie dla osób przed trzydziestką w kieleckim PUP

Inicjatywa ma być odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze i specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się dziś wchodzący w dorosłość ludzie.

Szeroki wachlarz wsparcia: Nie tylko oferty pracy

Nowo otwarty Punkt to znacznie więcej niż tradycyjne pośrednictwo pracy. Młodzi ludzie mogą liczyć na elastyczne podejście i wsparcie w wielu obszarach życia.

W Punkcie Obsługi można uzyskać m.in.:

Informacje o rynku pracy – przegląd aktualnych ofert, trendów i najbardziej poszukiwanych zawodów.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne – pomoc w planowaniu dalszej ścieżki kształcenia oraz podnoszeniu kwalifikacji.

Wsparcie psychologiczne – profesjonalną pomoc w radzeniu sobie ze stresem towarzyszącym poszukiwaniu pracy lub zmianie życiowej.

Nawigację po usługach publicznych – informacje z zakresu opieki zdrowotnej, rehabilitacji czy możliwości uzyskania mieszkalnictwa socjalnego.

„To miejsce, które bezpłatnie zapewnia kompleksowe i elastyczne wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb młodych ludzi” – podkreślają inicjatorzy projektu.

Jak i kiedy można skorzystać?

Masz mniej niż 30 lat? Szukasz zatrudnienia, planujesz kolejny krok w edukacji, a może czujesz, że utknąłeś w miejscu i potrzebujesz profesjonalnej porady? Punkt Obsługi czeka na Ciebie.

Gdzie: Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.Kiedy: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszystkie usługi świadczone w punkcie są całkowicie bezpłatne.