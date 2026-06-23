Specjalne wsparcie dla osób przed trzydziestką w kieleckim PUP

Wiktoria Kmiecik
2026-06-23 13:50

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otwiera nowy rozdział w pomaganiu młodym ludziom. 22 czerwca oficjalnie zainaugurowano działalność Punktu Obsługi Osób do 30. roku życia. To przestrzeń, w której młodzi mieszkańcy regionu znajdą bezpłatną, kompleksową i – co najważniejsze – dopasowaną do swoich potrzeb pomoc w starcie na rynku pracy i nie tylko.

Wejście do Punktu Obsługi Osób do 30. Roku Życia w kieleckim PUP. Zielone drzwi prowadzą do sali z biurkami i dużymi oknami, obok stoi roll-up informujący o wsparciu dla młodych na naszym portalu.
Autor: PUP Kielce/ Materiały prasowe

Inicjatywa ma być odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze i specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się dziś wchodzący w dorosłość ludzie.

Szeroki wachlarz wsparcia: Nie tylko oferty pracy

Nowo otwarty Punkt to znacznie więcej niż tradycyjne pośrednictwo pracy. Młodzi ludzie mogą liczyć na elastyczne podejście i wsparcie w wielu obszarach życia.

W Punkcie Obsługi można uzyskać m.in.:

  • Informacje o rynku pracy – przegląd aktualnych ofert, trendów i najbardziej poszukiwanych zawodów.
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne – pomoc w planowaniu dalszej ścieżki kształcenia oraz podnoszeniu kwalifikacji.
  • Wsparcie psychologiczne – profesjonalną pomoc w radzeniu sobie ze stresem towarzyszącym poszukiwaniu pracy lub zmianie życiowej.
  • Nawigację po usługach publicznych – informacje z zakresu opieki zdrowotnej, rehabilitacji czy możliwości uzyskania mieszkalnictwa socjalnego.

„To miejsce, które bezpłatnie zapewnia kompleksowe i elastyczne wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb młodych ludzi” – podkreślają inicjatorzy projektu.

Jak i kiedy można skorzystać?

Masz mniej niż 30 lat? Szukasz zatrudnienia, planujesz kolejny krok w edukacji, a może czujesz, że utknąłeś w miejscu i potrzebujesz profesjonalnej porady? Punkt Obsługi czeka na Ciebie.

Gdzie: Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.Kiedy: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszystkie usługi świadczone w punkcie są całkowicie bezpłatne. 

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