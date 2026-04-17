W miejscu nazywanym „Polskim Carcassonne”, historia nie jest zamknięta w zakurzonych gablotach – ona nocą wychodzi na ulice. Już w sobotę, 2 maja 2026 roku, odbędzie się pierwsze w tym sezonie nocne zwiedzanie miasta, które obiecuje coś więcej niż tylko spacer.
„Historia, która nigdy nie zasypia”
W świetle elektrycznych latarni mury obronne wyglądają ładnie, ale dopiero w blasku ognia stają się monumentalne. Monika Wojsa, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, oddaje ten klimat jednym zdaniem:
Z pochodnią w dłoni stajemy się częścią historii, która w Szydłowie nigdy nie zasypia.
To właśnie ten ogień w dłoniach uczestników buduje atmosferę. Cienie rzucane na surowy kamień Bramy Krakowskiej czy mury Pałacu Królewskiego sprawiają, że każdy krok po bruku brzmi jak echo z czasów Kazimierza Wielkiego.
Co czeka na nocnych wędrowców?
Uczestnicy wyruszą w dwugodzinną, pełną tajemnic podróż przez historyczne uliczki. W programie zwiedzania znajdą się najważniejsze zabytki Szydłowa:
- Ruiny szpitala i kościoła św. Ducha – gdzie nocna cisza potęguje mistycyzm miejsca.
- Synagoga – najstarszy tego typu obiekt w województwie świętokrzyskim.
- Brama Krakowska i mury obronne – potężne fortyfikacje, które po zmroku odzyskują swój dostojeństwo.
- Dziedziniec zamkowy z Jagiellońskim Pałacem Królewskim – serce dawnej władzy królewskiej.
- Kościół św. Władysława – oglądany w nastrojowej aurze.
Sesja fotograficzna i lokalne przysmaki
Oprócz merytorycznej wiedzy przekazywanej przez przewodnika, na turystów czekają unikalne atrakcje. Będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na królewskim tronie oraz wziąć udział w degustacji lokalnego specjału – słynnej śliwki szydłowskiej podanej w różnych postaciach.
Szczegóły organizacyjne
- Kiedy: Sobota, 2 maja 2026 r..
- Zbiórka: Godz. 19:30, parking przy Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Staszowska 12.
- Start zwiedzania: Godz. 20:00.
- Bilety: 50 zł od osoby.
- Zapisy (obowiązkowe): Tel. 41 354 53 13 lub e-mail: [email protected].