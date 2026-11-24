Miejskie służby odpowiadają za przejezdność 440 kilometrów dróg, odśnieżanie 413 tysięcy metrów kwadratowych chodników oraz ścieżek rowerowych, a także utrzymanie 663 przystanków komunikacji miejskiej.

– Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom możliwie bezpiecznego poruszania się po mieście, zarówno samochodami, komunikacją publiczną, jak i pieszo. Szczególną uwagę zwracamy na główne ciągi komunikacyjne, przystanki oraz miejsca, w których poruszanie się zimą może być utrudnione – podkreśla Agata Wojda, prezydentka Kielc.

Trzy kategorie odśnieżania i budowa S74

Aby działania przebiegały sprawnie, kieleckie ulice podzielono na trzy kategorie kolejności odśnieżania:

I kategoria (ok. 85 ulic): najważniejsze arterie w mieście, drogi krajowe i wojewódzkie oraz trasy autobusowe.

najważniejsze arterie w mieście, drogi krajowe i wojewódzkie oraz trasy autobusowe. II kategoria (ok. 170 ulic): drogi o mniejszym natężeniu ruchu, ale istotne dla lokalnej komunikacji.

drogi o mniejszym natężeniu ruchu, ale istotne dla lokalnej komunikacji. III kategoria: pozostałe drogi objęte stałym utrzymaniem.

Jak tłumaczy Karol Nowakowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) w Kielcach, od kategorii zależy czas reakcji służb po ustaniu opadów. Priorytetem zawsze pozostaje podstawowy układ komunikacyjny.

– W pierwszej kategorii odśnieżonych będzie 85 głównych ulic miejskich. W drugiej jest to 170, zaś w trzeciej pozostałe ok. 300 ulic. Różnią się one tempem rozpoczęcia odśnieżania po ustaniu opadów śniegu – wskazuje Karol Nowakowski.

Dyrektor apeluje również do mieszkańców o zgłaszanie potrzeb na drogach miejskich, które nie są objęte stałym harmonogramem odśnieżania.

MZD prowadzi obecnie rozmowy z wykonawcą budowy drogi ekspresowej S74 w sprawie zimowego utrzymania odcinka objętego inwestycją (za sam teren budowy odpowiada kierownik robót).

140 pracowników i tysiące ton soli w magazynach

Za realizację prac na zlecenie MZD odpowiada Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych (RPZiUK). Do akcji skierowano 24 jednostki ciężkie przeznaczone na jezdnie oraz 6 lekkich pojazdów do oczyszczania chodników i tras rowerowych. Park maszynowy ma się wkrótce powiększyć o dwa kolejne pojazdy ciężkie i dwa lekkie ciągniki.

– Sprzęt jest bardzo ważny, ale podstawą sprawnego prowadzenia Akcji Zima są ludzie. Do zimowego utrzymania oddelegowaliśmy 140 pracowników, którzy pracują w systemie dwuzmianowym. Zajmują się między innymi ręcznym odśnieżaniem miejsc niedostępnych dla pojazdów, takich jak schody, kładki czy wiadukty – informuje Ewa Pawelec-Sołowow, dyrektorka operacyjna RPZiUK.

Spółka zabezpieczyła na ten sezon 4900 ton soli oraz 6 tysięcy ton piasku. Na ulice trafia mieszanka obu tych składników, natomiast na chodniki i alejki parkowe wysypywany jest wyłącznie piasek.

Ważny numer dla mieszkańców

Od 1 grudnia w Miejskim Zarządzie Dróg zacznie działać całodobowy telefon interwencyjny: 41 34 02 890. Mieszkańcy mogą tam zgłaszać oblodzenia czy nieodśnieżone odcinki dróg i chodników. Władze miasta liczą na aktywność Kielczan – w ubiegłym sezonie liczba takich sygnałów wzrosła aż o 200 procent, co znacząco pomogło w szybkim reagowaniu na lokalne problemy.

Poprzednia zima (2025/2026) dała się drogowcom mocno we znaki ze względu na długotrwałe mrozy i intensywne opady. Pługopiaskarki przejechały wówczas łącznie 136 tysięcy kilometrów, a całkowity koszt utrzymania miasta pochłonął około 8,5 miliona złotych.

Służby apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do trudnych warunków, a do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.