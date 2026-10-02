Zosieńka i Halinówka – milczący świadkowie dawnej świetności

Idąc ścieżkami tej niezwykłej „wsi-ogrodu”, szukam reliktów dawnego luksusu. Przed wojną działało tu aż 33 pensjonaty i wille wznoszone z drewna z okolicznych lasów koneckich w charakterystycznym stylu uzdrowiskowym, nawiązującym do wzorców szwajcarskich oraz stylu świdermajer.

Moim pierwszym przystankiem jest Willa „Halinówka” z 1930 roku, wzniesiona pierwotnie najprawdopodobniej dla hrabiny Turskiej, a następnie przejęta przez rodzinę Szorców. Budynek wyróżnia się osiową kompozycją i przeszkloną werandą osadzoną na wysokim cokole, pod którym mieści się obszerna komórka, a z tyłu budynku uwagę zwraca drewniany balkon wsparty na słupach. Chociaż budynek przetrwał powojenne losy i adaptacje, wciąż można w nim dostrzec duszę dawnego budownictwa letniskowego.

Zaledwie kawałek dalej natrafiam na widok, który ściska serce – legendarny Pensjonat „Zosieńka”. Wzniesiony w latach 30. XX wieku przez Stefana Pachnowskiego i jego żonę Zofię, był niegdyś nowoczesnym ośrodkiem oferującym domową atmosferę i wypoczynek nad rzeką Czarną. Kiedy zaglądam na podwórko tego obiektu wpisanego na listę zabytków, widzę zatrważający obraz: sypiące się ściany świadczą o tym, że proces zniszczenia jest tak zaawansowany, iż ewentualny ratunek wymagałby kompletnej odbudowy. To przejmujący symbol losu wielu czarnieckich willi, które po II wojnie światowej straciły właścicieli, zmieniały przeznaczenie lub bezpowrotnie znikały z krajobrazu.

Autor: Agnieszka Jędrasik Legendarny Pensjonat „Zosieńka" w Czarnieckiej Górze

Wizja doktora Misiewicza i betonowe serce po źródle „Stefan”

Historia tego miejsca sięga końca XIX wieku – wcześniej znajdowała się tu jedynie niewielka osada leśna Turzotka (lub Lasek), której nieliczni mieszkańcy zajmowali się ręcznym wydobyciem rudy żelaza. Przełom nastąpił w 1891 roku, gdy przybył tu dr Michał Misiewicz, wybitny kardiolog z Łodzi. Doktor Misiewicz jako pierwszy zachwycił się suchym, leśno-górskim klimatem, piaszczystym gruntem zapobiegającym powstawaniu błota oraz osłoniętymi borami sosnowymi stanowiącymi 90% powierzchni. Wykupił od hrabiego Jana Tarnowskiego kawałek lasu i w 1892 roku założył zakład przyrodoleczniczy, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 15 maja 1893 roku.

Kluczowym elementem kuracji była woda ze źródła nazwanego na cześć teścia doktora – „Stefan”. Wodę z przeanalizowanego w 1893 roku przez dr. Odona Bujwida źródła mieszkańcy zabobonnie nazywali „sercówką”, ponieważ miejsce wypływu otoczone było obramowaniem w kształcie serca. Dziś udaję się na teren Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i pośród zieleni odnajduję smutny ślad po dawnej hydroterapii: betonową nieckę w kształcie serca. To jedyna pozostałość po cudownym źródle, które w latach 50. XX wieku bezpowrotnie zanikło i zmieniło bieg pod ziemią na skutek robót górniczych pobliskiej kopalni rudy żelaza.

Autor: Agnieszka Jędrasik To jedyna pozostałość po cudownym źródle, które w latach 50. XX wieku bezpowrotnie zanikło

Złote lata II RP – elity, dancingi i żelazny mostek

W okresie międzywojennym Czarniecka Góra przeżywała prawdziwy rozkwit i bywała porównywana do Nałęczowa. Życie kurortu tętniło wokół rozbudowanego z inicjatywy wdowy Bronisławy Misiewiczowej murowanego internatu z trzykondygnacyjną, przeszkloną werandą. Z pierwszego pietra werandy kuracjusze przechodzili żeliwnym mostkiem bezpośrednio na promenadę otaczającą sztuczne jezioro zasilane wodą ze źródła

Czarniecka Góra stała się modnym azylem dla elit politycznych, artystycznych i intelektualnych II Rzeczypospolitej. Wypoczywali tu m.in. wybitna aktorka Jadwiga Smosarska, premier Felicjan Sławoj Składkowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, pisarz Wacław Sieroszewski, poseł Wojciech Korfanty, malarz Kazimierz Alchimowicz, a według przekazów także Bolesław Prus oraz Jan Kiepura.

Dzień gości wypełniały ćwiczenia oddechowe, zabiegi wodne, mecze na kortach tenisowych, gra w kręgle, krykieta czy serso, a także rejsy kajakami i łódkami po rzece Czarnej oraz jeziorze. Wieczorami słuchano muzyki w amfiteatrze i oglądano amatorskie spektakle satyryczne, a niezwykłą lokalną osobliwością były organizowane nocne wycieczki, podczas których podziwiano czerwoną łunę nad Hutą Stąporków i rozgrzaną surówkę spływającą z pieców niby lawa.

Zobacz uzdrowisko na archiwalnych zdjęciach

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Zderzenie dwóch światów i dramat wojny

Przed wojną Czarniecka Góra była unikalnym zjawiskiem – czystą wsią letniskową bez tradycyjnych zagród rolniczych, gdzie rolnicy i zbieracze oferowali kuracjuszom świeże jagody, grzyby oraz miód. Dwa światy – bogata miejska inteligencja oraz lokalni mieszkańcy – spotykały się także pod bramą sanatorium w wyznaczone dni, kiedy warszawscy specjaliści udzielali bezpłatnych konsultacji medycznych dla miejscowych.

Ten sielski świat legł w gruzach we wrześniu 1939 roku. Sanatorium i wille zajęło wojsko niemieckie, urządzając tam posterunek żandarmerii, kwatery dla lotników oraz ośrodek szkoleniowy sanitariuszy. Przedwojenni właściciele pensjonatów pochodzenia żydowskiego zostali wywiezieni do getta w Końskich, a stamtąd do obozów zagłady; nikt z nich nie powrócił do wsi, a ich mienie przeszło na własność państwa.

Uzdrowiskowe dziedzictwo dzisiaj

Po II wojnie światowej dawne wille przekształcono w mieszkania dla pracowników i górników, a samo sanatorium przeszło długą drogę – od Domu Wypoczynkowego dla Lekarzy i Farmaceutów, przez Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci utworzone w 1956 roku, aż po współczesne Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji. Dziś nowoczesny ośrodek dysponuje krytą pływalnią, saunami i specjalistycznymi oddziałami rehabilitacyjnymi, stanowiąc dumę miejscowości.

Stojąc pod najstarszymi, ponad 160-letnimi sosnami pamiętającymi jeszcze dr. Misiewicza, czuję niezwykłą energię tego miejsca. Choć źródło „Stefan” wyschło, a po wielu drewnianych pensjonatach zostały jedynie wspomnienia i fotografie, pasjonaci z Towarzystwa Przyjaciół Czarnieckiej Góry walczą o pamięć o dawnej świetności i podejmują starania, by miejscowość w oparciu o mikroklimat i leczniczy torf odzyskała uzdrowiskowy status. Opuszczam Czarniecką Górę przekonana, że choć dawne dancingi i gwarek ucichły, duchem dawnego kurortu wciąż można tu głęboko odetchnąć

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Przewodnik po Czarnieckiej Górze. Śladami dawnego kurortu, zabytkowych willi i leśnych szlaków

Najważniejsze obiekty i zabytki na trasie spacerowej

Gmach dawnego Sanatorium i Park Zdrojowy (Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji)Sercem zespołu uzdrowiskowego jest murowany budynek internatu wzniesiony w 1905 roku z inicjatywy Bronisławy Misiewiczowej. Obiekt wyróżnia się trzykondygnacyjną, przeszkloną werandą od strony południowej, z której piętra przechodziło się niegdyś żeliwnym mostkiem bezpośrednio na promenadę wokół sztucznego jeziora. Po II wojnie światowej gmach mieścił Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, a obecnie działa w nim szpital rehabilitacyjny dysponujący krytą pływalnią i saunami. Wokół szpitala rosną najstarsze, ponad 160-letnie sosny pamiętające jeszcze początki kurortu założonego w 1891 roku przez dr. Michała Misiewicza

(Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji)Sercem zespołu uzdrowiskowego jest murowany budynek internatu wzniesiony w 1905 roku z inicjatywy Bronisławy Misiewiczowej. Obiekt wyróżnia się trzykondygnacyjną, przeszkloną werandą od strony południowej, z której piętra przechodziło się niegdyś żeliwnym mostkiem bezpośrednio na promenadę wokół sztucznego jeziora. Po II wojnie światowej gmach mieścił Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, a obecnie działa w nim szpital rehabilitacyjny dysponujący krytą pływalnią i saunami. Wokół szpitala rosną najstarsze, ponad 160-letnie sosny pamiętające jeszcze początki kurortu założonego w 1891 roku przez dr. Michała Misiewicza Betonowa niecka po źródle „Stefan” („Sercówce”). Na terenie parku zdrojowego odnaleźć można betonową nieckę w kształcie serca. To jedyna pozostałość po dawnej pijalni i źródle leczniczym „Stefan”, z którego woda na skutek powojennych prac górniczych w kopalni rudy żelaza zanikła pod ziemią.

Na terenie parku zdrojowego odnaleźć można betonową nieckę w kształcie serca. To jedyna pozostałość po dawnej pijalni i źródle leczniczym „Stefan”, z którego woda na skutek powojennych prac górniczych w kopalni rudy żelaza zanikła pod ziemią. Willa „Halinówka” (Czarniecka Góra 59). Drewniany dom letniskowy wzniesiony w 1930 roku, pierwotnie prawdopodobnie dla hrabiny Turskiej, a następnie przejęty przez rodzinę Szorców. Został zbudowany na planie osiowym i posiada charakterystyczną przeszkloną werandę posadowioną na wysokim cokole, pod którym znajduje się obszerna komórka. Od strony lasu budynek posiada drewniany balkon wsparty na słupach

(Czarniecka Góra 59). Drewniany dom letniskowy wzniesiony w 1930 roku, pierwotnie prawdopodobnie dla hrabiny Turskiej, a następnie przejęty przez rodzinę Szorców. Został zbudowany na planie osiowym i posiada charakterystyczną przeszkloną werandę posadowioną na wysokim cokole, pod którym znajduje się obszerna komórka. Od strony lasu budynek posiada drewniany balkon wsparty na słupach Pensjonat „Zosieńka” . Zabytkowy drewniany pensjonat zbudowany w latach 30. XX wieku przez Stefana i Zofię Pachnowskich. Architektura obiektu czerpała z wzorców stylu świdermajer. Przed wojną ośrodek oferował domową atmosferę oraz wypoczynek nad rzeką Czarną z możliwością korzystania z kajaków. Obecnie budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym

. Zabytkowy drewniany pensjonat zbudowany w latach 30. XX wieku przez Stefana i Zofię Pachnowskich. Architektura obiektu czerpała z wzorców stylu świdermajer. Przed wojną ośrodek oferował domową atmosferę oraz wypoczynek nad rzeką Czarną z możliwością korzystania z kajaków. Obecnie budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym Willa „Oksana” i dawne pensjonaty . W miejscowości zachowały się również inne dawne obiekty letniskowe, w tym funkcjonujący jako dom wypoczynkowy budynek „Oksana” (pod adresem Czarniecka Góra 61) oraz ślady dawnych pensjonatów, takich jak „Atłas”, „Kaskada” czy „Zacisze”

. W miejscowości zachowały się również inne dawne obiekty letniskowe, w tym funkcjonujący jako dom wypoczynkowy budynek „Oksana” (pod adresem Czarniecka Góra 61) oraz ślady dawnych pensjonatów, takich jak „Atłas”, „Kaskada” czy „Zacisze” Dolina Muminków. Malownicza leśna dolina położona na terenie obszaru ochrony uzdrowiskowej. Miejsce to służy jako przestrzeń do organizacji lokalnych wydarzeń plenerowych, m.in. corocznego widowiska Świętojanki.

Autor: Agnieszka Jędrasik Czarniecka Góra. Dolina Muminków

2. Proponowane trasy spacerowe i turystyczne

Pętla wokół dawnego Zdrojowiska i Parku (ok. 2 km). Trasa prowadzi alejkami wokół gmachu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i zabytkowego parku. Pozwala zobaczyć najstarszy drzewostan sosnowy, obramowanie źródła „Stefan” oraz historyczną architekturę sanatoryjną

Trasa prowadzi alejkami wokół gmachu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i zabytkowego parku. Pozwala zobaczyć najstarszy drzewostan sosnowy, obramowanie źródła „Stefan” oraz historyczną architekturę sanatoryjną Trasa Zabytkowych Willi i Ośrodków Wypoczynkowych. Ścieżka spacerowa prowadząca przez wieś wzdłuż zachowanych drewnianych budynków letniskowych w stylu uzdrowiskowym z przełomu XIX i XX wieku, w tym obok Willi „Halinówka” oraz Pensjonatu „Zosieńka”

Ścieżka spacerowa prowadząca przez wieś wzdłuż zachowanych drewnianych budynków letniskowych w stylu uzdrowiskowym z przełomu XIX i XX wieku, w tym obok Willi „Halinówka” oraz Pensjonatu „Zosieńka” Szlak Rowerowy i Pieszy „Z Sielpi przez Piekło do Czarnieckiej Góry” (38,8 km). Oznakowana trasa turystyczna łącząca Czarniecką Górę z rezerwatem skał piaskowcowych Skałki pod Niekłaniem (Piekło) oraz zalewem w Sielpi. Nawierzchnia trasy obejmuje drogi asfaltowe, szutrowe oraz gruntowe drogi leśne

Oznakowana trasa turystyczna łącząca Czarniecką Górę z rezerwatem skał piaskowcowych Skałki pod Niekłaniem (Piekło) oraz zalewem w Sielpi. Nawierzchnia trasy obejmuje drogi asfaltowe, szutrowe oraz gruntowe drogi leśne Ścieżki tematyczne i przyrodnicze. W okolicznych lasach wytyczono również wyspecjalizowane trasy nordic walking, ścieżkę edukacyjną trasą górniczą prezentującą relikty dawnego wydobycia rud żelaza, szlak śladami dawnej kolei wąskotorowej oraz trasy dedykowane leśnym kąpielom (shinrin-yoku).

Czarniecka Góra posiada status obszaru ochrony uzdrowiskowej, a Towarzystwo Przyjaciół Czarnieckiej Góry prowadzi działania na rzecz pełnego przywrócenia statusu uzdrowiska w oparciu o lokalny mikroklimat i złoża leczniczego torfu.

Źródła: Pisząc ten materiał korzystałam ze źródeł zamieszczonych na fanpage " Czarniecka Góra - niezapomniane uzdrowisko". Ponadto opierałam się na stronach: Zabytek.pl , Końskie Travel, czarnieckagora.pl - autor Mateusz Zawada.