Talant Dujszebajew nowym trenerem reprezentacji Francji! Szkoleniowiec zostaje w Industrii Kielce

Decyzja o powierzeniu kadry narodowej Dujszebajewowi zapadła po burzliwych obradach zarządu federacji w Paryżu. Po słabszym występie na ostatnich mistrzostwach, uznano, że francuski model szkolenia potrzebuje świeżego spojrzenia z zewnątrz.
Z oficjalnego komunikatu francuskiej federacji wyłaniają się trzy kluczowe punkty porozumienia:
- Łączenie funkcji: Talant Dujszebajew pozostanie trenerem Industrii Kielce. Federacja wyraziła zgodę na pracę w modelu dualnym, co było warunkiem koniecznym postawionym przez szkoleniowca.
- Czas trwania: Umowa została zawarta na cztery lata, co ma zapewnić stabilizację przed nadchodzącymi turniejami rangi mistrzowskiej.
- Autonomia: Trener otrzymał pełną swobodę w doborze sztabu szkoleniowego, do którego mają dołączyć specjaliści z Hiszpanii i Polski.