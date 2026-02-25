Talant Dujszebajew nowym trenerem reprezentacji Francji! Szkoleniowiec zostaje w Industrii Kielce

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-02-25 9:31

Talant Dujszebajew został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Doświadczony trener nadal będzie pracował także w Industrii Kielce. Szkoleniowiec podpisał z kadrą Trójkolorowych czteroletni kontrakt.

Autor: Piotr Stańczak Trener Tałant Dujszebajew, twórca największych dotąd sukcesów kieleckiego szczypiorniaka.

Decyzja o powierzeniu kadry narodowej Dujszebajewowi zapadła po burzliwych obradach zarządu federacji w Paryżu. Po słabszym występie na ostatnich mistrzostwach, uznano, że francuski model szkolenia potrzebuje świeżego spojrzenia z zewnątrz. 

Z oficjalnego komunikatu francuskiej federacji wyłaniają się trzy kluczowe punkty porozumienia:

  • Łączenie funkcji: Talant Dujszebajew pozostanie trenerem Industrii Kielce. Federacja wyraziła zgodę na pracę w modelu dualnym, co było warunkiem koniecznym postawionym przez szkoleniowca.
  • Czas trwania: Umowa została zawarta na cztery lata, co ma zapewnić stabilizację przed nadchodzącymi turniejami rangi mistrzowskiej.
  • Autonomia: Trener otrzymał pełną swobodę w doborze sztabu szkoleniowego, do którego mają dołączyć specjaliści z Hiszpanii i Polski.