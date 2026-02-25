Dramatyczna walka z czasem! Policja eskortowała samochód z rannym mężczyzną

Policyjna eskorta w Końskich. Dramatyczna walka z czasem do szpitala

Do niecodziennej interwencji doszło na drogach powiatu koneckiego, gdzie policjanci z grupy Speed wsparli rodzinę w krytycznej sytuacji. Mężczyzna z poważnym i bolesnym urazem ręki był transportowany do szpitala prywatnym autem, a każda minuta była na wagę złota. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Końskich, widząc powagę sytuacji, podjęli decyzję o pilotowaniu pojazdu. Dzięki ich profesjonalnej eskorcie udało się bezpiecznie i znacznie szybciej pokonać trasę w trudnych warunkach drogowych, zapewniając poszkodowanemu szansę na szybką pomoc medyczną.

Wdzięczność dla policjantów z koneckiej drogówki. "Okazali troskę i wsparcie"

Postawa funkcjonariuszy spotkała się z ogromnym uznaniem, o czym świadczy list z podziękowaniami, który wpłynął do Komendanta Powiatowego Policji w Końskich. Córka rannego mężczyzny w ciepłych słowach opisała empatię i spokój policjantów, które okazały się bezcennym wsparciem w stresującej chwili. Podkreśliła, że taka postawa buduje zaufanie i pokazuje, że policja to nie tylko organ ścigania, ale również służba gotowa nieść pomoc i okazać ludzką troskę. Jak często podkreślają sami policjanci, interwencje, w których stawką jest ludzkie zdrowie i życie, przynoszą im największą satysfakcję zawodową.

Źródło: Policja.pl

