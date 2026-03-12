To najgorsze miasto do życia w Polsce. Znalazło się na szarym końcu rankingu

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Ranking miast już jest

Kolejna edycja rankingu Business Insider Polska pokazuje, w których polskich miastach żyje się najlepiej, a które pozostają w tyle. Redakcja portalu przeanalizowała 16 największych ośrodków wojewódzkich w kraju, oceniając je pod kątem sześciu najważniejszych wskaźników:

poziomu bezrobocia

wysokości przeciętnych wynagrodzeń

cen mieszkań na rynku wtórnym

dostępności lekarzy

poziomu przestępczości

jakości powietrza.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się cały ranking, zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Na szczycie rankingu dwóch mocnych zawodników. Teraz jednak skupimy się na mieście, które wypadło najgorzej w zestawieniu.

Najgorsze miasto do życia w Polsce

Miano najgorszego miasta do życia w Polsce zyskały Kielce (woj. świętokrzyskie), które w rankingu znalazły się na szarym końcu, zyskując 62 pkt. Warto jednak zaznaczyć, że miasto, choć znalazło się na ostatniej pozycji rankingu, to nie jest najgorsze w żadnej z analizowanych kategorii, ale w większości z nich zajmują miejsca w drugiej części tabeli.

Na przykład w kategorii bezrobocia Kielce uplasowały się na 14. miejscu, co oznacza jedną z mniej korzystnych sytuacji na rynku pracy w zestawieniu. Pod względem średnich wynagrodzeń miasto znalazło się również na 14. pozycji, co pokazuje, że zarobki mieszkańców są wyraźnie niższe niż w wielu innych dużych miastach w Polsce. Jeśli chodzi o dostępność mieszkań, Kielce zajęły 11. miejsce, co wskazuje na umiarkowaną relację cen mieszkań do przeciętnych dochodów mieszkańców.

Najlepiej Kielce wypadły pod względem dostępności lekarzy na NFZ, gdzie zajęły 6. miejsce wśród analizowanych miast. Oznacza to stosunkowo krótszy czas oczekiwania na wizyty u specjalistów w porównaniu z wieloma większymi ośrodkami.

To najgorsze miasto do życia w Polsce. Kielce [ZDJĘCIA]

Co ciekawego w Kielcach?

Kielce, mimo że znalazły się na końcu tegorocznego rankingu jakości życia, mają wiele do zaoferowania pod względem turystycznym i kulturalnym. Miasto położone jest w malowniczym regionie Gór Świętokrzyskich, co sprawia, że okolice sprzyjają pieszym wędrówkom i aktywnemu wypoczynkowi. W samych Kielcach znajduje się natomiast wiele interesujących atrakcji do odwiedzenia, a oto kilka z nich:

Pałac Biskupów Krakowskich

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Muzeum Narodowe

Wzgórze Zamkowe

Muzeum Zabawek i Zabawy

Kadzielnia

Park Miejski im. Stanisława Staszica

Ogród Botaniczny w Kielcach.

