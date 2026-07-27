Nowy rozdział Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Planowana przebudowa to jedna z najważniejszych inicjatyw infrastrukturalnych w Skarżysku-Kamiennej w ostatnich latach. Miejskie Centrum Kultury, które od lat stanowi serce lokalnego życia artystycznego i społecznego, po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe oblicze oraz nowoczesne funkcjonalności. Władze miasta kładą szczególny nacisk na kompleksowy charakter prac – modernizacja ma raz na zawsze rozwiązać dotychczasowe problemy funkcjonalne budynku, a przede wszystkim całkowicie wyeliminować bariery architektoniczne, dzięki czemu z pełnej oferty kulturalnej bez przeszkód skorzystają osoby ze szczególnymi potrzebami. Za całe przedsięwzięcie odpowiada Gmina Skarżysko-Kamienna.

Remont Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku. Zakres planowanych prac

W ramach zaplanowanych zadań zostaną zrealizowane:

Roboty budowlane i instalacyjne: adaptacja piwnic do stałego pobytu ludzi, przebudowa wnętrz, modernizacja małej sali kinowo-teatralnej, czyszczenie elewacji z piaskowca oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kilowatów wraz z energooszczędnymi pompami ciepła.

Zagospodarowanie terenu: budowa zadaszonego pasażu w formie przeszklonego tarasu o funkcji wystawienniczej od strony ulicy Tysiąclecia oraz utworzenie ogrodu sensorycznego.

Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia: kompleksowe wyposażenie nowej sali kinowo-teatralnej, kawiarni, studia nagrań oraz sal konferencyjnych i edukacyjnych.

Dostosowanie do szczególnych potrzeb (Dostępność plus): zakup wyposażenia zwiększającego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi plany tyflograficzne, pętle indukcyjne stacjonarne i mobilne, znaczniki głosowe totupoint oraz systemy alarmowe i przywoławcze).

Rozwój oferty online: zakup sprzętu informatycznego oraz audio-video do realizacji transmisji wydarzeń w formule on-line.

Działania miękkie: podnoszenie kompetencji kadry Miejskiego Centrum Kultury (szkolenia z zakresu cyfryzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji oraz włączenia społecznego), kampania edukacji ekologicznej dla mieszkańców oraz międzynarodowa współpraca partnerska.

To efekt wielu miesięcy przygotowań, spotkań, budowania partnerstw i konsultacji. To także setki godzin wytężonej pracy zespołu roboczego – podkreśla Arkadiusz Bogucki, Prezydent Skarżyska-Kamiennej. Chcę podziękować moim współpracownikom, w szczególności zastępcy ds. inwestycji i rozwoju Konradowi Wikarjuszowi oraz zespołowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, na czele z naczelnik Moniką Kocią. Dziękuję także dyrektor MCK, Agnieszce Włodarczyk-Mazurek, która aktywnie uczestniczyła w pracach koncepcyjnych i planowaniu nowej oferty kulturalnej. Bez ich zaangażowania, determinacji i profesjonalizmu ten sukces nie byłby możliwy.

Dofinansowanie na remont Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Dzięki dofinansowaniu inwestycji Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej ma stać się miejscem otwartym, przyjaznym i inspirującym, odpowiadającym współczesnym standardom oraz potrzebom mieszkańców w każdym wieku. Zakończenie prac zaplanowano na 31 grudnia 2028 roku.

Miliony na remont świętokrzyskiej perełki kultury

Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa przejdzie największą metamorfozę w swojej historii. Dzięki rekordowemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynoszącemu ponad 24,4 mln zł, Skarżysko-Kamienna zrealizuje projekt modernizacji najważniejszej placówki kultury. Inwestycja, której całkowita wartość przekracza 31 mln zł, jest możliwa dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach programu FEnIKS.

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku. Historia

Historia Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej to opowieść o ambitnej wizji, która urzeczywistniała się przez dekadę, od zatwierdzenia planów w 1953 roku po uroczyste otwarcie w lutym 1964 roku. Jako największa powojenna inwestycja kulturalna w regionie kieleckim, gmach ten imponował nie tylko skalą (blisko 28 tys. m³ kubatury), ale i nowoczesnym zapleczem technicznym, w którego wyposażenie zaangażowanych było aż 100 różnych zakładów przemysłowych. Choć pierwotnie obiekt miał służyć pracownikom Zakładów Metalowych, szybko stał się tętniącym życiem domem dla całej lokalnej społeczności. To tutaj swoją pasję realizowały liczne zespoły – od słynnego Teatru Robotniczego „Świt” po orkiestry i chóry a unikalne inicjatywy, takie jak Olimpiady Kulturalne, budowały silną więź między światem pracy a sztuką. Nowy rozdział w historii placówki otworzyła uchwała Rady Miasta z 1994 roku, powołująca Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa. Dziś instytucja ta z sukcesem kontynuuje swoją misję, łącząc bogate dziedzictwo amatorskiego ruchu artystycznego z nowoczesną promocją kultury lokalnej.