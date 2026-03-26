Dąb Bartek, liczący około 1000 lat "król puszczy", od dekad przyciągał tłumy, ale jego otoczenie pozostawiało wiele do życzenia. To się właśnie zmienia – i to w sposób, który zaskakuje rozmachem. Gmina Zagnańsk realizuje ambitny plan, dzięki któremu województwo świętokrzyskie atrakcje turystyczne podniesie na zupełnie nowy poziom.

Miliony na nową jakość rekreacji

Wielka zmiana została podzielona na etapy. Pierwszy z nich, o wartości 5,2 mln zł, został już oddany do użytku turystów. Naprzeciwko sędziwego dębu powstał nowoczesny, oświetlony parking z nową nawierzchnią asfaltową oraz bogata strefa rekreacyjna. To tutaj dzieci mogą korzystać z interaktywnego placu zabaw z trampolinami, a seniorzy ze specjalnie wydzielonej strefy wypoczynku.

i Autor: Agnieszka Jędrasik Interaktywny plac zabaw w Zagnańsku, nieopodal Dębu Bartek

Obecnie trwa realizacja drugiego, jeszcze bardziej spektakularnego etapu. Przy wsparciu z programu Polski Ład, za kwotę blisko 10 mln zł, powstaje nowoczesny budynek wielofunkcyjny. Znajdzie się w nim profesjonalna restauracja, punkt informacji turystycznej oraz nowoczesne zaplecze handlowe i biurowe.

i Autor: Agnieszka Jędrasik nowoczesny budynek wielofunkcyjny w Zagnańsku. Znajdzie się w nim profesjonalna restauracja, punkt informacji turystycznej oraz nowoczesne zaplecze handlowe i biurowe

Nie tylko dąb. Zagnańsk jako centrum regionu

Zagnańsk inwestycja to nie tylko budynki, to przemyślana koncepcja edukacyjna. Ścieżka bioróżnorodności z tablicami informacyjnymi pozwala poznać przyrodę gminy i świata, co już teraz doceniają wycieczki szkolne. To także ważny punkt na mapie dla użytkowników szlaku rowerowego Green Velo, który przebiega przez te tereny.

Celem tej inwestycji jest przyciągnięcie turystów tak, by oprócz dębu zobaczyli także inne atrakcje – podkreśla Wojciech Ślefarski, wójt Zagnańska.

Przyszłość pod znakiem królów i tężni

Włodarze nie zamierzają na tym poprzestać. Rozpoczęła się już budowa tężni solankowej oraz ustawiono posągi królów Polski, którzy według legend mieli odwiedzać Bartka – m.in. Bolesława Chrobrego czy Jana III Sobieskiego. Zagnańsk ma ambicję stać się całorocznym celem podróży, oferującym wypoczynek nad wodą w Kaniowie i Umrze oraz nowoczesną ofertę SPA i wellness w lokalnych ośrodkach.

i Autor: Agnieszka Jędrasik Budowa tężni solankowej w Zagnańsku

Spektakularna metamorfoza Zagnańska to dowód na to, że mądre wykorzystanie funduszy unijnych i rządowych może przekształcić lokalną atrakcję w nowoczesne centrum turystyczne na miarę XXI wieku.

i Autor: Agnieszka Jędrasik Dąb Bartek. Zagnańsk

Okolice Zagnańska to nie tylko słynny dąb Bartek, ale prawdziwe zagłębie atrakcji przyrodniczych, historycznych i rekreacyjnych. Region ten oferuje unikatowe w skali światowej obiekty geologiczne oraz cenne zabytki techniki.

Oto najważniejsze miejsca, które warto odwiedzić w najbliższej okolicy:

Kamieniołom w Zachełmiu (Rezerwat Zachełmie): To miejsce o światowej sławie naukowej. W 2010 roku odkryto tu skamieniałe tropy tetrapodów – pierwszych zwierząt lądowych, które wyszły z morza około 395 milionów lat temu. Oprócz śladów prehistorycznych stworzeń, w dawnym wyrobisku można podziwiać ciekawe formacje skalne oraz minerały, takie jak hematyt i baryt.

Góra Chełm: Wzniesienie, na którym znajduje się barokowy kościół pw. św. Rozalii i św. Marcina, ufundowany w XVII wieku przez biskupa Andrzeja Trzebickiego. Z górą wiążą się liczne legendy, w tym ta o „zagnaniu" w te strony zbójców, od czego ma pochodzić nazwa miejscowości.

Ruiny Huty „Józef” w Samsonowie : Pozostałości jednego z najnowocześniejszych zakładów hutniczych w XIX-wiecznym Królestwie Polskim. Zakład, budowany z inicjatywy Stanisława Staszica, produkował m.in. broń dla powstańców listopadowych i styczniowych, za co został spalony przez Rosjan w 1866 roku. Dziś ruiny są udostępnione do bezpłatnego zwiedzania.

Szlaki rowerowe: Przez Zagnańsk przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Popularna jest także czerwona pętla rowerowa (ok. 13 km), która łączy centrum miejscowości z dębem Bartek i kamieniołomem w Zachełmiu.

Galeria. Zobacz jak zmienia się otoczenie Dębu Bartek w Zagnańsku

