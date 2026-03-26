Koniec z betonozą na Placu Wolności? Kielce szykują rewolucję za 112 mln zł

Władze Kielc zaprezentowały ambitny plan zagospodarowania Śródmieścia. Na powierzchni Placu Wolności powstanie zielona strefa rekreacyjna, a pod ziemią nowoczesne miejsce schronienia, które w czasie pokoju będzie służyć jako parking dla 250 samochodów.

Bezpieczeństwo z unijnym wsparciem

Kluczowym elementem zmian jest budowa dwukondygnacyjnego obiektu podziemnego. Miasto złożyło już „fiszkę projektową” o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Szacuje się, że budowa schronu pochłonie ponad 71 mln zł, z czego aż 68 mln zł może pochodzić z funduszy zewnętrznych.

– Dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, którą trudno było nam sobie wyobrazić jeszcze rok temu – przyznaje prezydentka Kielc, Agata Wojda. – Miasto może liczyć na ogromne dofinansowanie ze środków unijnych, sięgające 95% wartości projektu. Cieszę się, że udało się wynegocjować z Komisją Europejską, aby duża część środków trafiała na inwestycje związane z bezpieczeństwem.

Prezydentka podkreśliła również determinację miasta: nawet jeśli ostateczne dofinansowanie unijne byłoby niższe, Kielce nie zrezygnują z projektu, szukając środków w BGK, funduszach obrony cywilnej lub korzystając z kredytów komercyjnych.

Co znajdzie się na nowym Placu Wolności?

Obecnie plac pełni głównie funkcję parkingu, ale po rewitalizacji odzyskają go piesi. W planach są:

strefy wypoczynku i zabaw dla dzieci,

nowe nasadzenia zieleni i oczko wodne,

scena do wydarzeń kulturalnych,

sezonowe ogródki gastronomiczne.

– To będzie plac publiczny, który ożywi tę część miasta. To tutaj będą się odbywać uroczystości czy duże wydarzenia miejskie. Myślę, że na te zmiany czekają wszyscy mieszkańcy – zaznacza Agata Wojda.

Podziemny schron z funkcją parkingu

Pod płytą placu oraz okolicznymi ulicami powstanie obiekt wyposażony w zaawansowane instalacje: wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową oraz monitoring. W sytuacjach kryzysowych zapewni on bezpieczeństwo kielczanom, a na co dzień rozwiąże problem braku miejsc postojowych w centrum.

Harmonogram prac zakłada, że miasto wyłoni jednego wykonawcę dla obu zadań w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

– Mamy aktualne pozwolenie na budowę parkingu podziemnego, ale musimy je zamienić na pozwolenie na budowę miejsca doraźnego schronienia – wyjaśnia zastępca prezydentki Kielc, Łukasz Syska. – Pozwala nam to wejść na plac budowy praktycznie zaraz po rozstrzygnięciu przetargu. Pierwsze roboty ziemne wykonawca będzie mógł prowadzić już w trakcie pozyskiwania dokumentacji na brakujące elementy. Dlatego zakończenie całej inwestycji w 2029 roku jest realnym terminem.

Kalendarium inwestycji:

III kwartał 2026 r.: wyłonienie wykonawcy i zlecenie prac projektowo-budowlanych.

II połowa 2027 r.: planowane rozpoczęcie robót budowlanych.

2029 r.: finał inwestycji i oddanie placu do użytku.

Łączny koszt rewitalizacji samej płyty placu to 40,5 mln zł (z czego 33 mln zł to już pozyskane dofinansowanie), co wraz z częścią podziemną składa się na imponującą kwotę 112 mln zł zainwestowanych w nową jakość kieleckiego Śródmieścia.