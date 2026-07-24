To miasto w woj. świetokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą [GALERIA]

Białe Miasto nad Nidą

Pińczów ma swój unikalny kolor – to świetlista biel i beż miejscowego wapienia, zwanego „pińczakiem”. Ten wyjątkowy materiał, wydobywany tu od wieków, sprawił, że miasto zyskało przydomek „Białe Miasto”. To właśnie z tego kamienia wybudowano najważniejsze zabytki w Polsce, w tym krakowski Kościół Mariacki czy warszawski Pałac Kultury i Nauki. Jednak to tutaj, u źródła, pińczak prezentuje się najpiękniej, tworząc spójną i elegancką przestrzeń miejską.

Zielone serce miasta – jeden z najpiękniejszych rynków

Centralnym punktem Pińczowa jest rynek, który zachwyca nie tylko swoją skalą, ale przede wszystkim atmosferą. Tuż przy jego rogu wznosi się monumentalny kościół św. Jana Ewangelisty. Ta dawna świątynia paulinów, pierwotnie gotycka, w XVII wieku zyskała manierystyczny blask. Wnętrze kryje m.in. późnorenesansowe nagrobki oraz organy z połowy XVIII wieku. Rynek to idealne miejsce, by poczuć ducha dawnego Pińczowa, który w XVI wieku był prężnym ośrodkiem reformacji i kolebką polskiego kamieniarstwa.

Rynek w Pińczowie oraz Kaplica św. Anny [GALERIA]

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Kaplica św. Anny – manierystyczna perła na wzgórzu

Prawdziwym symbolem miasta jest jednak Kaplica św. Anny, która dumnie góruje nad okolicą ze szczytu wzgórza o tej samej nazwie. To nie jest zwykły obiekt sakralny – to pierwsza w Polsce wolno stojąca kaplica kopułowa o wyłącznie kultowym przeznaczeniu.

Zaprojektował ją około 1600 roku sam Santi Gucci, nadworny architekt królów Polski, a ufundował margrabia Zygmunt Myszkowski. Budowla wzniesiona na planie kwadratu z charakterystyczną kopułą i latarnią jest kwintesencją manieryzmu. Co ciekawe, kaplica w przeszłości pełniła również funkcje obronne, będąc częścią fortyfikacji pińczowskiego zamku.

Panorama, która zapiera dech

Wzgórze św. Anny to nie tylko zabytek, ale też malowniczy punkt widokowy. Rozpościera się stąd jedna z najpiękniejszych panoram w województwie świętokrzyskim – zobaczycie stąd meandrującą Dolinę Nidy, Garb Pińczowski oraz dachy „Białego Miasta”. To idealne miejsce na spacer i piknik, wyposażone w wiatę turystyczną i ławeczki.

Pałac Wielopolskich i ogrodowy pawilon

Schodząc ze wzgórza w stronę centrum, nie sposób pominąć Pałacu Wielopolskich. Wzniesiony u podnóża Góry Zamkowej w stylu barokowo-klasycystycznym, zachwyca stiukowymi płaskorzeźbami z motywami mitologicznymi. W przypałacowym parku warto odnaleźć kolejną perełkę autorstwa Santi Gucciego – późnorenesansowy pawilon ogrodowy z końca XVI wieku.

Praktyczne wskazówki dla turystów

Jeśli planujecie zwiedzanie w najbliższym czasie, mamy świetną wiadomość. Kaplica św. Anny została ponownie udostępniona dla zwiedzających!

Kiedy: W maju od piątku do niedzieli (11:00-14:00), a od czerwca codziennie z wyjątkiem poniedziałków.Bilety: Wstęp kosztuje 10 zł (płatność przy kaplicy wyłącznie gotówką).Dojście: Na wzgórze prowadzą dwie ścieżki – łagodniejsza od ulicy Grodziskowej oraz bardziej stroma od strony ulicy Piłsudskiego

Pińczów to miasto, które udowadnia, że najciekawsze skarby często znajdują się tuż obok nas. Połączenie królewskiej architektury, unikalnego kamienia i sielskiego krajobrazu Ponidzia sprawia, że jest to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Polski.

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