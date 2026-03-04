To najmniejsze miasto w Polsce. Mieszka tu mniej osób niż w jednym bloku

W Polsce są miasta tętniące życiem, z setkami tysięcy mieszkańców i rozbudowaną infrastrukturą. Są też takie, które zaskakują swoją kameralnością. Jedno z nich bije jednak wszelkie rekordy, a pod względem liczby ludności nie może się równać nawet z niewielkim osiedlem w dużym mieście. Mimo to ma rynek, historię sięgającą średniowiecza i oficjalny status miasta. Poznajcie Opatowiec!

Opatowiec, czyli polska "mikro-metropolia"

W województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim kryje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce - Opatowiec. To najmniejsze miasto w kraju, które liczy mniej mieszkańców niż przeciętny blok mieszkalny w dużym mieście. Według najnowszych danych Opatowiec ma około 307 mieszkańców - to zdecydowanie najmniej spośród wszystkich miast w Polsce. Dla porównania, wiele wsi w naszym kraju ma nawet kilkunastotysięczną populację. Miasto zajmuje obszar około 5,5 km².

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Opatowiec [ZDJĘCIA]

6

Historia sięgająca średniowiecza

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą już z XI wieku, kiedy to osada należała do benedyktynów tynieckich. W 1271 roku książę Bolesław V Wstydliwy nadał miejscowości prawa miejskie, co zapoczątkowało okres rozwoju i handlu.

Przez kolejne wieki Opatowiec doświadczał wzlotów i upadków - w czasach Kazimierza Wielkiego miał nawet ponad 1,2 tys. mieszkańców, a jego znaczenie rosło. W 1869 roku carskie władze rosyjskie odebrały Opatowcowi prawa miejskie, a miejscowość stała się wsią. Dopiero 1 stycznia 2019 roku po 150 latach została ponownie uznana za miasto, co przywróciło jej historyczny status i jednocześnie uczyniło ją najmniejszym miastem w Polsce.

Najmniejsze miasto w Polsce. Co oferuje turystom?

Choć Opatowiec to niewielkie miasteczko, dla odwiedzających oferuje naprawdę wiele. Miejscowość położona jest w pięknym regionie, warto więc wybrać się tam nawet tylko ze względu na piękne widoki, lecz oczywiście nie są one jedyną atrakcją. Co więc zobaczyć na miejscu?

Atrakcje w Opatowcu i okolicach

Podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Rynek w centrum miasta.