Cztery rozbite auta i dwie osoby w szpitalu. Wypadek na ul. Krakowskiej

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że sprawcą kolizji był 41-letni kierowca Dacii. Mężczyzna najechał na tył poprzedzającego go Peugeota. Siła uderzenia była na tyle duża, że uruchomiła reakcję łańcuchową. Dacia uderzyła w Peugeota, który został przepchnięty i uderzył w tył Audi. Audi z kolei najechało na tył poprzedzającej je Mazdy.

W wyniku karambolu dwie osoby wymagały pilnej pomocy medycznej i zostały przetransportowane do szpitala.

Wszyscy kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, zwłaszcza w warunkach wzmożonego ruchu miejskiego.