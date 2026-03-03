Cztery rozbite auta i dwie osoby w szpitalu. Wypadek na ul. Krakowskiej

Wiktoria Kmiecik
2026-03-03 17:00

Groźne zderzenie czterech pojazdów w godzinach szczytu. Dziś, tuż przed godziną 15:00 na pasie w kierunku centrum Dacia najechała na tył poprzedzającego auta, co doprowadziło do uszkodzenia trzech kolejnych samochodów. Do szpitala przewieziono 12-letnie dziecko i 61-letnią kobietę.

Wypadek na ulicy Krakowskiej w Kielcach

Autor: KMP Kielce/ Materiały prasowe

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że sprawcą kolizji był 41-letni kierowca Dacii. Mężczyzna najechał na tył poprzedzającego go Peugeota. Siła uderzenia była na tyle duża, że uruchomiła reakcję łańcuchową. Dacia uderzyła w Peugeota, który został przepchnięty i uderzył w tył Audi. Audi z kolei najechało na tył poprzedzającej je Mazdy.

W wyniku karambolu dwie osoby wymagały pilnej pomocy medycznej i zostały przetransportowane do szpitala. 

Wszyscy kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, zwłaszcza w warunkach wzmożonego ruchu miejskiego.

