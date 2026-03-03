Norbi i Radio Eska opanują Kielce! Wyjątkowy Dzień Kobiet na Sienkiewicza [PROGRAM]

Sobota pełna pasji w sercu Kielc

Pierwszy dzień świętowania (7 marca) to idealna okazja, by odkryć w sobie duszę artystki. Zabawę zaczynamy już w południe. Przez cztery godziny, od 12:00 do 16:00, dostępna będzie bezpłatna fotobudka, w której zrobicie pamiątkowe zdjęcia z ekipą znajomych.

W międzyczasie możecie wziąć udział w serii bezpłatnych warsztatów. Od godziny 12:00 rusza dekorowanie gipsowych figurek, a godzinę później malowanie ekotoreb, które są nie tylko modne, ale i praktyczne. Prawdziwym hitem mogą okazać się warsztaty tworzenia ogrodów w szkle, zaplanowane na godziny 14:00 – 16:00. Sobotni blok zamknie wspólne projektowanie autorskich bransoletek.

Niedzielny finał: 1000 tulipanów i Norbi na żywo!

Niedziela, 8 marca, zapowiada się jeszcze bardziej widowiskowo. Od 12:00 ruszają kolejne warsztaty DIY, tym razem skupione na kwiatowych kompozycjach typu Flower Box, wykonywaniu eterycznych łapaczy snów oraz zdobieniu autorskich zakładek do książek. Dla fanek słodkości przygotowano warsztaty cukiernicze z dekorowania muffinek (14:00 – 16:00).

Kulminacja nastąpi o godzinie 15:00. To właśnie wtedy na ulicę Sienkiewicza wkroczy ekipa Radia Eska i Eska2. Towarzyszyć nam będzie autor kultowego hitu „Kobiety są gorące”. Norbi w asyście radiowców obdaruje 1000 tulipanów wszystkie panie napotkane na kieleckim deptaku.

Koncert gwiazdy wieczoru

Wisienką na torcie będzie wielki finał. O godzinie 17:00 rozpocznie się koncert Norbiego. Artysta rozgrzeje publiczność swoimi największymi przebojami, zamieniając centrum Kielc w wielki parkiet taneczny. Jeśli szukacie najlepszego sposobu na spędzenie tego święta, ulica Sienkiewicza to obowiązkowy punkt na mapie miasta.

Pamiętajcie: Wszystkie atrakcje, warsztaty oraz koncert są całkowicie darmowe.