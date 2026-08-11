To najnowocześniejszy zalew w Świętokrzyskiem według AI. Unikalne molo i promenada

Miejsce to łączy w sobie nowoczesną architekturę z naturalnymi walorami Puszczy Świętokrzyskiej, tworząc przestrzeń idealną do aktywnego wypoczynku, rodzinnych spotkań oraz uprawiania sportów wodnych. Wyjątkowość Lubianki opiera się na przemyślanej infrastrukturze, która obejmuje unikalne w skali regionu mola, rozbudowaną sieć ścieżek pieszo-rowerowych oraz profesjonalny wyciąg wakeboardowy.

Sformułowanie zawarte w tytule artykułu, określające Lubiankę jako „najnowocześniejszy zalew w Świętokrzyskiem według AI”, nie jest oficjalnym tytułem ani nagrodą przyznaną przez kapitułę. Jest to wniosek wygenerowany przez sztuczną inteligencję na podstawie analizy dostępnych danych dotyczących stopnia modernizacji, różnorodności infrastruktury oraz zakresu inwestycji, jakie zostały przeprowadzone w tym miejscu w ostatnich latach. Analiza bierze pod uwagę m.in. kwotę inwestycji sięgającą 10 milionów złotych oraz unikalne elementy architektury.

Co wyróżnia Zalew Lubianka pod względem nowoczesności? Tak odpowiada AI

Architektura: Unikalne, dwupoziomowe molo oraz efektownie podświetlana po zmroku promenada spacerowa.

Unikalne, dwupoziomowe molo oraz efektownie podświetlana po zmroku promenada spacerowa. Infrastruktura sportowa : Wyciąg do nart wodnych i wakeboardingu, ścianka wspinaczkowa, mini-skatepark, zewnętrzna siłownia oraz rozbudowane ścieżki rowerowe (m.in. punkty startowe dla tras MTB).

: Wyciąg do nart wodnych i wakeboardingu, ścianka wspinaczkowa, mini-skatepark, zewnętrzna siłownia oraz rozbudowane ścieżki rowerowe (m.in. punkty startowe dla tras MTB). Zaplecze dla plażowiczów: Szeroka, piaszczysta i strzeżona plaża, betonowe natryski, strefy przebieralni, kawiarnie, punkty gastronomiczne oraz pełne dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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Zalew Lubianka – serce południowych Starachowic

Zalew Lubianka to zbiornik rekreacyjny o powierzchni lustra wody wynoszącej 27 hektarów, przy czym całkowita powierzchnia terenu wraz z otoczeniem obejmuje 40 hektarów. Położony jest w południowej części Starachowic, u progu Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Historia tego miejsca sięga połowy lat 80. XX wieku, kiedy to spiętrzono rzekę Lubiankę betonowymi zaporami, tworząc akwen o głębokości dochodzącej do 7 metrów.

Przez lata obiekt funkcjonował jako tradycyjne miejsce kąpieli, jednak prawdziwy przełom nastąpił w czerwcu 2023 roku. Wówczas zakończyła się szeroko zakrojona rewitalizacja, która całkowicie zmieniła oblicze tego terenu. W ramach prac, kosztujących około 10 milionów złotych, powstały nowoczesne obiekty, które sprawiły, że Lubianka stała się jednym z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek w regionie.

Architektura na wodzie. Dwupoziomowe molo

Najbardziej charakterystycznym elementem nowej Lubianki jest jej infrastruktura pomostowa. W miejsce starego, wysłużonego obiektu pojawiły się dwa nowoczesne mola. Szczególną uwagę zwraca konstrukcja dwupoziomowa. Takie rozwiązanie pozwala na odpoczynek tuż nad taflą wody, oferując widok na cały zbiornik.

Nowoczesne molo pełni nie tylko funkcję widokową, ale także organizacyjną – wyznacza ono m.in. granicę brodzika dla najmłodszych dzieci, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa na kąpielisku. Konstrukcje te są częścią szerszego planu udostępnienia akwenu turystom o różnych potrzebach.

Promenada i trasy wokół zalewu

Modernizacja Lubianki objęła również stworzenie komfortowych ciągów komunikacyjnych wokół całego zbiornika. Powstała ścieżka rowerowa i piesza, która pozwala na obejście lub objechanie zalewu dookoła. Trasa ta cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy, spacerowiczów oraz użytkowników rolek.

Główna trasa spacerowa wokół Lubianki ma długość około 3 kilometrów, co pozwala na pokonanie jej w około 55 minut. Nawierzchnia jest zróżnicowana i obejmuje:

chodnik z kostki betonowej,

asfaltową ścieżkę rowerową,

odcinki leśne z nawierzchnią asfaltową lub kruszywem,

wał od strony jazu wykonany z kruszywa.

Istnieją również dłuższe warianty wycieczek, np. trasa o długości 5,4 kilometra, której pokonanie zajmuje blisko 100 minut. Wszystkie ścieżki prowadzą przez malownicze tereny, często graniczące bezpośrednio z lasem, co zapewnia cień w upalne dni.

Tak wypoczywa się nad Zalewem Lubianka. Zobacz zdjęcia plażowiczów

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Infrastruktura rekreacyjna i sportowa

Lubianka oferuje szeroki wachlarz możliwości dla osób preferujących aktywny wypoczynek nad wodą. Na terenie obiektu funkcjonuje Lake Park Lubianka, który zapewnia dostęp do nowoczesnych dyscyplin sportowych. Jedną z głównych atrakcji jest dwusłupowy wyciąg do wakeboardu o długości 180 metrów. Trasa przejazdu jest wyposażona w profesjonalne przeszkody, takie jak 20-metrowy FLAT BOX oraz KICKER (S), co pozwala na treningi osobom bardziej zaawansowanym.

Wypożyczalnie sprzętu wodnego oferują:

Wakeboarding i narty wodne: sesje 15-minutowe (50 zł) lub godzinne (170 zł)

Deski SUP: kilkanaście sztuk marek YEAZ oraz Aqua Marina (25 zł za godzinę)

Rowery wodne: w tym modele typu platforma, platformy ze zjeżdżalnią oraz fantazyjne kształty, np. flamingi (40 zł za godzinę)

E-Foil: nowoczesne deski elektryczne z możliwością szkolenia (szkolenie 90 min – 350 zł)

Kajaki: dostępne w porcie.

Na lądzie turyści mogą skorzystać siłowni plenerowych oraz boisk do koszykówki i siatkówki.

Atrakcje dla rodzin i strefy wypoczynku

Dla rodzin z dziećmi przygotowano dwie piaszczyste plaże z pełnym zapleczem w postaci przebieralni. W sezonie kąpielowym, który w 2026 roku trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Na terenie kompleksu znajdują się nowoczesne place zabaw, które są dostosowane do różnych grup wiekowych.

Osoby szukające relaksu mogą skorzystać ze strefy chillout na plaży, gdzie dostępne są zimne napoje. Dla grup zorganizowanych i miłośników biesiadowania wydzielono specjalne miejsca na ogniska oraz grilla. Należy jednak pamiętać, że regulamin zabrania grillowania bezpośrednio na plaży przy kąpielisku.

Informacje praktyczne. Dojazd i parkowanie

Zalew położony jest przy ulicy Południowej. Miasto przygotowało rozbudowaną infrastrukturę parkingową, aby pomieścić rosnącą liczbę turystów. Do dyspozycji jest ponad 280 miejsc postojowych.

Zasady parkowania (sezon 2026):

Główny parking nad Lubianką: bezpłatny

Parking przy ul. Strugowej: płatny całodobowo (3 zł za godzinę), płatność kartą, BLIK-iem lub zbliżeniowo

Ulica Szydłowskiego: okazjonalnie udostępniana jako miejsce postojowe.

W okresie letnim, od piątku do niedzieli w godzinach wieczornych i nocnych (18:00–2:00), teren zalewu jest patrolowany przez firmę ochroniarską.

Baza noclegowa i gastronomia

Bezpośrednio przy zalewie znajduje się Pensjonat Lubianka, który oferuje wysoki standard zakwaterowania, oceniany przez gości na 8,5/10. Obiekt posiada pokoje dwu-, cztero- oraz pięcioosobowe, często wyposażone w balkony i aneks kuchenny. Lokalizacja pensjonatu jest uznawana za jeden z jego największych atutów (ocena 9,2/10). W pobliżu znajduje się także Harcerski Ośrodek Obozowy Lubianka oraz pole namiotowe i kempingowe wybudowane w ramach rewitalizacji.

Zaplecze gastronomiczne obejmuje wspomnianą kawiarnię na molo oraz punkty handlowe i gastronomiczne zlokalizowane przy plażach.

Walory przyrodnicze i ochrona środowiska

Lubianka to miejsce o wysokich walorach przyrodniczych, otoczone lasami puszczy świętokrzyskiej. Bliskość Sieradowickiego Parku Krajobrazowego sprawia, że jest to doskonała baza wypadowa do dalszych wędrówek, np. w stronę Łysicy.

Wędkowanie na zalewie może przynieść niezapomniane wrażenia – w przeszłości łowiono tu sumy o wadze przekraczającej 10 kg. Wędkarze muszą jednak przestrzegać przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego.

Ważnym aspektem ekologicznym jest dbałość o jakość wody. Choć zalew jest nowoczesny, zdarzają się okresowe problemy z zakwitem sinic, co w przeszłości (np. w sierpniu 2025 r.) skutkowało czasowym zakazem kąpieli wydanym przez Sanepid. Miasto powołało specjalny Zespół Zadaniowy, który analizuje zagrożenia na terenach wodnych i dba o bezpieczeństwo wypoczywających.

Zalew Lubianka w Starachowicach to przykład udanej transformacji tradycyjnego zbiornika w nowoczesne centrum turystyczne. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, taką jak dwupoziomowe molo, profesjonalny wyciąg wakeboardowy i ścieżki wokół jeziora, obiekt ten stał się liderem nowoczesności w regionie świętokrzyskim.

Znasz Świętokrzyskie? Które zalewy zlokalizowane są w naszym regionie? Pytanie 1 z 10 Czy zalew Lubianka leży w Świętokrzyskiem? Tak Nie Następne pytanie