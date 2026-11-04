To prawdziwy Cud Polski. Znajduje się w woj. świętokrzyskim. Widok zapiera dech w piersiach

Odkryj Grodzisko w Stradowie – słowiański cud Ponidzia

Pozostałości ogromnego słowiańskiego grodziska datowane są na okres pomiędzy VIII a XII wiekiem n.e. Obiekt istniał już w VIII wieku i należał do plemienia Wiślan. Cały kompleks wraz z podgrodziami (zbudowanymi w VIII lub IX wieku) zajmował obszar około 25 hektarów i według szacunków archeologów był zamieszkiwany przez 2 do 4 tysięcy osób.

Grodzisko w Stradowie. Potęga dawnych Wiślan

Z historycznego punktu widzenia Stradów służył jako refugium – schronienie dla okolicznej ludności wraz z dobytkiem na wypadek najazdu wroga. Potężny gród właściwy, zwany przez badaczy Zamczyskiem, zajmował około 1,5 ha. Wznoszące się na wzgórzu założenie miało kształt podkowy, a otaczały je potężne wały o obwodzie około 500 m oraz suche fosy, których pozostałości sięgają dziś od 12 do nawet 18 metrów wysokości. Gród nie został odbudowany po pożarze, który strawił go w połowie XI wieku.

Malownicze widoki i turystyczne serce województwa świętokrzyskiego

Grodzisko w Stradowie położone jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kazimierskim, w gminie Czarnocin – około 750 metrów od wsi Stradów.

Dziś to nie tylko cenne znalezisko archeologiczne, ale i doskonały punkt widokowy usytuowany na wysokości około 350 m n.p.m. Z jego szczytu rozpościera się przepiękna panorama na okoliczne lasy oraz malownicze pola Stradowa i okolic. To idealne miejsce na spacer, fotografowanie, odpoczynek i chłonięcie dawnej atmosfery słowiańskiej przeszłości.

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Nowe oblicze grodziska w Stradowie

W 2024 roku grodzisko oraz teren u jego podnóża przeszły ogromną metamorfozę. Odnowienie obiektu zrealizowano w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w Stradowie”, a prace trwały od maja do listopada 2024 roku. Koszt inwestycji wyniósł około 5,2 miliona złotych, a wszelkie działania prowadzono pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

W ramach prac grodzisko zostało oczyszczone i zyskało zupełnie nową infrastrukturę:

Stylowe pomosty i kładki – wykonane z impregnowanego drewna dębowego bez użycia gwoździ, co nawiązuje do epoki,

– wykonane z impregnowanego drewna dębowego bez użycia gwoździ, co nawiązuje do epoki, Wygodne alejki – wysypane kamieniem ścieżki ułatwiające spacerowanie,

– wysypane kamieniem ścieżki ułatwiające spacerowanie, Punkt Informacji Edukacyjno-Turystycznej – utworzony w budynku dawnego sklepu i przykryty strzechą,

– utworzony w budynku dawnego sklepu i przykryty strzechą, Zadaszone wiaty – miejsca do odpoczynku, spożywania posiłków oraz organizowania warsztatów i prelekcji,

– miejsca do odpoczynku, spożywania posiłków oraz organizowania warsztatów i prelekcji, Infrastrukturę na Kopaninie – powstał tam parking, punkt widokowy oraz przejście atrakcyjnym wąwozem prowadzącym bezpośrednio na grodzisko,

– powstał tam parking, punkt widokowy oraz przejście atrakcyjnym wąwozem prowadzącym bezpośrednio na grodzisko, Rekonstrukcje historyczne – odwzorowano dawna ziemiankę oraz przekrój przez potężny wał grodziska.

Źródło: świętokrzyskie.travel

Dlaczego warto odwiedzić Stradów?

Niezależnie od tego, czy szukacie ukojenia w objęciach natury, fascynujecie się historią dawnych Słowian, czy po prostu polujesz na kadry rodem z toskańskich pocztówek – Stradów jest miejscem, które trzeba odwiedzić. Połączenie śladów dawnej potęgi Wiślan, świeżo odnowionej i dbałej o detale infrastruktury oraz zapierających dech w piersiach widoków tworzy wyjątkową mieszankę.