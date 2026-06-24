To tam zjadą się tysiące fanów rocka. Wielkie gwiazdy zagrają nad świętokrzyskim zalewem! [PROGRAM]

Sezon urlopowy w województwie świętokrzyskim rozpocznie się od potężnego uderzenia. Fani mocnych, gitarowych brzmień już teraz odliczają dni do początku lipca. To właśnie wtedy jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców regionu zmieni się w wielką festiwalową arenę.

Muzyczna inwazja nad Zalewem Antoniów w Radoszycach

Mowa o piątej, jubileuszowej edycji Antoniów Rock Fest 2026, która odbędzie się w dniach 3-4 lipca (piątek-sobota) nad malowniczym Zalewem Antoniów w Radoszycach (powiat konecki). Scena stanie tuż przy samej plaży, a organizatorzy dopięli line-up na ostatni guzik. Na scenie pojawi się śmietanka polskiej sceny alternatywnej oraz gość specjalny z zagranicy.

Dla wygody fanów organizatorzy zdradzili już oficjalny podział artystów na konkretne dni.

Antoniów Rock Fest 2026: Kto i kiedy zagra? [PODZIAŁ NA DNI]

Festiwal potrwa dwa dni, a dawka energii będzie dawkowana od samego popołudnia aż do nocy.

Piątek (3 lipca, od godz. 15:00): Pierwszy dzień festiwalu otworzy mocne uderzenie. Na scenie pojawią się m.in. pionierzy z Dezertera, potężna Luxtorpeda z Litzą i Hansem na czele oraz ikona polskiego heavy metalu – grupa Turbo. Skład uzupełnią: Orgasmatron, Batna, Granderis Rock Opera, Hook oraz Sunset and Plankton.

(3 lipca, od godz. 15:00): Pierwszy dzień festiwalu otworzy mocne uderzenie. Na scenie pojawią się m.in. pionierzy z Dezertera, potężna Luxtorpeda z Litzą i Hansem na czele oraz ikona polskiego heavy metalu – grupa Turbo. Skład uzupełnią: Orgasmatron, Batna, Granderis Rock Opera, Hook oraz Sunset and Plankton. Sobota (4 lipca, od godz. 15:00): Drugi dzień to absolutna eksplozja melodyjnego rocka i punka. Publiczność do czerwoności rozgrzeją Strachy na Lachy, Farben Lehre oraz toruńska Kobranocka. Przed nimi zagrają m.in. energetyczny skład Pull The Wire, metalowa Moyra, Uzi, Diving Stove oraz formacja Kilmara, która przyjedzie do Radoszyc prosto z gorącej Hiszpanii.

Darmowy kemping, plaża i... rock'n'rollowe gospodynie!

Poza muzycznymi doznaniami, wydarzenie nad Zalewem Antoniów słynie z wyjątkowego komfortu i przyjaznej atmosfery. Uczestnicy, którzy zdecydują się spędzić tu weekend, mogą liczyć na spore udogodnienia:

Darmowe pole namiotowe i campingowe zlokalizowane zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży, wraz z pełnym zapleczem sanitarnym (dostęp do bieżącej wody),

Swojska strefa gastronomiczna – zamiast klasycznych food trucków, pyszne, domowe jedzenie przygotują lokalne koła gospodyń wiejskich,

Strefa rodzinna z kącikiem animacji dla dzieci, co czyni festiwal bezpiecznym miejscem dla całych rodzin.

Ceny biletów na Antoniów Rock Fest 2026. Gdzie kupić?

Sprzedaż wejściówek na to święto rock'n'rolla trwa. Bilety jednodniowe na piątek lub sobotę można nabyć w cenie od 115 zł, natomiast karnet dwudniowy na cały festiwal kosztuje 230 zł (wejściówki dostępne są m.in. na platformie KupBilecik).

Planujesz idealne rozpoczęcie wakacji 2026 w świętokrzyskiem? Klimat wolności, czysty zalew i najlepsza polska muzyka czekają w Radoszycach. Do zobaczenia pod sceną!