To tutaj mieszkał sprawca zamachu w Krakowie. Kontrterroryści weszli do jego domu i znaleźli ciała

Kontrterroryści w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ewakuują mieszkańców bloku

Dramatyczne wydarzenia z Krakowa mają swój dalszy ciąg w województwie świętokrzyskim. Podczas konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że sprawca pochodzi z tego regionu. Zatrzymany to 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego.

W sobotni wieczór służby prowadzą działania w budynku na osiedlu Na Skarpie. Na miejscu są funkcjonariusze oddziałów kontrterrorystycznych. Według informacji Radia ESKA ewakuowani są mieszkańcy bloku, a służby właśnie weszły do domu sprawcy zamachu w Krakowie.

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Działania mają związek z czynnościami prowadzonymi w miejscu zamieszkania mężczyzny. Kierwiński wyjaśnił, dlaczego do akcji zaangażowano specjalistyczne jednostki.

Trwają też czynności w domu, w którym mieszkał. Z racji na to, co się wydarzyło, te czynności wymagają obecności policjantów z oddziałów kontrterrorystycznych – przekazał szef MSWiA.

Strzelanina w Krakowie. Czy sprawców było więcej? Kierwiński zabrał głos

W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że w krwawym ataku na Rynek Główny mogło uczestniczyć więcej osób. Minister stanowczo odniósł się do tych doniesień.

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Dementujemy, na tę chwilę nie ma żadnych podstaw, aby stwierdzać, że sprawców tej strasznej masakry było więcej. Wydaje się, że sprawca był jeden – powiedział Kierwiński.

Jak zaznaczył, policjanci ponownie sprawdzają między innymi nagrania z monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg wydarzeń.

Minister przekazał również, że 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego miał bardzo radykalne poglądy. W samochodzie, którym poruszał się podczas ataku, znaleziono wiele sztuk broni. Zabezpieczanie pojazdu i czynności policyjne w jego otoczeniu nadal trwają.

Sąsiedzi opowiadają o mieszkańcu Ostrowca

Informacje przekazywane przez sąsiadów mogą zaskakiwać w kontekście wydarzeń, do których doszło w Krakowie. Według relacji mieszkańców okolicy mężczyzna miał być postrzegany jako miły i grzeczny sąsiad. Miał również pomagać innym, między innymi wyprowadzać psy sąsiadów.

Na tym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do tak dramatycznych wydarzeń. Śledczy będą wyjaśniać motywy działania 24-latka, jego przygotowania do ataku oraz to, skąd pochodziła broń, którą się posługiwał.