Najlepsze uzdrowiska w Polsce. Kto wygrał ranking?

Polska może pochwalić się wieloma uzdrowiskami, które przyciągają turystów nie tylko możliwością skorzystania z zabiegów leczniczych, ale również malowniczym położeniem i wyjątkowym klimatem. Jedne znajdują się w górach, inne nad morzem, a jeszcze inne słyną z parków zdrojowych i bogatej oferty wellness. Które z nich zasługują na szczególną uwagę? Magazyn Travelist przygotował zestawienie 10 najlepszych polskich uzdrowisk. Wyniki mogą zaskoczyć, bo na podium znalazły się nie tylko najbardziej znane kurorty.

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To najlepsze uzdrowiska w Polsce

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Nadmorskie uzdrowiska również znalazły się w TOP 10

W zestawieniu nie zabrakło oczywiście miejscowości z północy Polski. Nadmorskie kurorty cieszą się popularnością także wśród kuracjuszy.

Warto zaznaczyć, że jesienny wyjazd nad Bałtyk może wyglądać zupełnie inaczej niż wakacje w szczycie sezonu. Plaże są zazwyczaj spokojniejsze, a spacery brzegiem morza mogą być ciekawą alternatywą dla zatłoczonych atrakcji turystycznych. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim ubraniu i zmiennej pogodzie.

Świętokrzyskie uzdrowisko liderem!

Busko-Zdrój zostało liderem, otrzymując 13,58% głosów. To uzdrowisko położone w województwie świętokrzyskim, które słynie przede wszystkim z wód siarczkowych wykorzystywanych w zabiegach leczniczych. Jednym z najważniejszych punktów miejscowości jest oczywiście Park Zdrojowy z zabytkową zabudową i alejkami spacerowymi.