Kielce: Ważne zmiany dla kierowców przy nekropoliach od piątku

Nowe regulacje mają zapewnić płynność przejazdu i bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pieszym odwiedzającym groby najbliższych.

Cmentarze przy ul. Ściegiennego i Spokojnej: Ruch jednokierunkowy i buspas

Największe zmiany czekają kierowców w rejonie ul. Ściegiennego i Spokojnej. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach:

Sołtysiaka „Barabasza” – od ul. Ściegiennego w stronę Al. Legionów,

– od ul. Ściegiennego w stronę Al. Legionów, Kwasa – od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza”,

– od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza”, Spokojnej – od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza,

– od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza, Langiewicza – od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda,

– od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda, Zgoda – na odcinkach od ul. Spokojnej oraz od ul. Miodowicza w kierunku ul. Mała Zgoda,

– na odcinkach od ul. Spokojnej oraz od ul. Miodowicza w kierunku ul. Mała Zgoda, Mała Zgoda – od ul. Zgoda do ul. Ściegiennego,

– od ul. Zgoda do ul. Ściegiennego, Ściegiennego – na fragmencie od ul. Sołtysiaka „Barabasza” do ul. Husarskiej.

Na odcinku ul. Ściegiennego od Placu J. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka „Barabasza” utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy.

Prawy pas ul. Ściegiennego (jadąc na południe od WDK do skrzyżowania z ul. Sołtysiaka „Barabasza”) posłuży wyłącznie jako buspas dla autobusów. Na tym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się (znak B-36).

Gdzie zaparkować?

Kierowcy wybierający się na cmentarz przy ul. Ściegiennego mogą skorzystać z parkingów:

obok pomnika Homo Homini,

przy stadionie „EXBUD Arena” (od 31.10 od godz. 6:00 do 1.11 do godz. 20:00),

przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (od 31.10 od godz. 6:00 do 1.11 do godz. 20:00).

Rejon cmentarza w Cedzynie: Dodatkowy pas do skrętu i zakazy zatrzymywania

W Cedzynie utwardzone pobocze ul. Sandomierskiej za skrzyżowaniem z ul. Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie przeznaczone na pas do skrętu w prawo w ul. Cmentarną. Środkowy pas służyć będzie wyłącznie do jazdy na wprost.

Dodatkowo obowiązują zmiany:

obustronne zakazy zatrzymywania się na całej długości ul. Cmentarnej oraz na ul. Sandomierskiej (od ul. Wikaryjskiej do ul. Warzywnej),

ruch jednokierunkowy na ul. Warzywnej w stronę ul. Sandomierskiej (dojazd wyznaczono od ul. Cmentarnej).

Postój pojazdów możliwy będzie na wyznaczonych placach parkingowych przy cmentarzu.

Cmentarz na Piaskach: Parkowanie na ul. Zagnańskiej

Na prawych pasach po obu stronach ul. Zagnańskiej – na odcinku od ogródków działkowych do ronda Caritas (ul. Piaski Małe) – dopuszczone zostanie parkowanie równoległe w wyznaczonych miejscach.

Droga wewnętrzna biegnąca równolegle do ul. Zagnańskiej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Do dyspozycji odwiedzających pozostają również przycmentarne parkingi placowe.

Dodatkowe linie autobusowe ZTM Kielce

Mieszkańcy Kielc i okolic mogą skorzystać z transportu zbiorowego. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach uruchamia 10 specjalnych linii cmentarnych (C1–C10) oraz 3 linie dodatkowe (4C, 30C, 44C). Rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.ztm.kielce.pl.

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność, zwracanie uwagi na nowe oznakowanie oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń kierujących ruchem policjantów i strażników miejskich.